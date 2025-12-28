Un congelador provoca un conato de incendio en una vivienda de Jerez

Los efectivos de bomberos en el exterior del domicilio de la calle Pensamiento de Jerez, donde se registró el conato de incendio.

Un fallo eléctrico en un congelador de una vivienda de Jerez de la Frontera provocó un conato de incendio que fue resuelto por sus inquilinos antes de la llegada del servicio de bomberos del parque de la ciudad.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en su cuenta oficial de la red X, el retén de guardia del parque de Jerez acudió hasta este domicilio, ubicado en la calle Pensamiento de la barriada de Picadueñas Baja, a las 12:30 horas de la mañana del pasado viernes 26 de diciembre tras un aviso al servicio de emergencias del 112.

Nueve efectivos de bomberos en cinco vehículos se personaron hasta la casa particular en la que se sucedió este susto en forma de conato de incendio.

De echo, los bomberos ya se encontraron el incendio extinguido por lo que procedieron a desconectar el cuadro eléctrico de la vivienda y ventilar el interior de la casa.

La rápida intervención de sus moradores evitó daños personales.