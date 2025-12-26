Calcinados dos vehículos en el incendio de una gasolinera en el Polígono de El Portal en Jerez

Así controlaron los bomberos el incendio en una gasolinera en Jerez

Un incendio registrado la pasada noche del jueves 25 de diciembre en una gasolinera del Polígono Industrial de El Portal, en Jerez de la Frontera, dejó dos vehículos particulares calcinados y graves daños materiales en casi toda la instalación.

El fuego, que no dejó daños personales, se originó en una estación de servicio de la avenida Alcalde Cantos Ropero en las inmediaciones de la Azucarera del Guadalete del citado polígono situado en la zona sur de la ciudad.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en su cuenta oficial de la red X, hasta nueve efectivos del parque de Bomberos de Jerez se desplazaron en cinco vehículos a las 21:00 horas de la noche hasta la arteria principal del P.I. El Portal tras una llamada al servicio de emergencias.

A su llegada, los bomberos se enontraron dos focos activos localizados en los surtidores de combustible de la estación de servicio y en dos vehículos particulares estacionados en el recinto.

El retén de bomberos procedió entonces a la extinción de las llamaradas con agua y espuma mientras agentes de la Policía Nacional balizaban la zona.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional y Local de Jerez, así como nueve efectivos del paque de bomberos de Jerez.

El fuego en la vivienda de Arcos se originó en uno de los electrodomésticos situados en la segunda planta

Incendio en una vivienda de Arcos

Por otro lado, otra dotación de bomberos del Parque de Jerez, colaboró en la extinción de otro incendio acaecido en una vivienda de Arcos de la Frontera durante la tarde del pasado martes 23 de diciembre.

El siniestro se originó en la segunda planta de un domicilio de la calle Gomeles donde se encontraba dos electrodomésticos, una lavadora y una secadora.

El fuego no causó heridos. En las tareas de extinción y ventilación participaron seis bomberos de ambos parques, el de Arcos y el de Jerez.