El consejero de Turismo afirma: "La marcha de Ryanair de Jerez se ha compensado"

La Junta de Andalucía muestra su convencimiento de que el Aeropuerto de Jerez está en proceso superar la pérdida de conexiones que sufrió tras la marcha de Ryanair a finales del pasado mes de marzo. Al menos así lo cree el consejero de Turismo del organismo autonómico, Arturo Bernal, quien sostiene que este hueco está siendo cubierto por los vuelos con Inglaterra que está operando Jet2, las nuevas rutas de Eurowings desde Alemania o de Tui desde Varsovia , el acuerdo con Volotea para los vuelos desde Asturias y el aumento de las frecuencias de Vueling con Jerez, entre otras.

Estas afirmaciones fueron realizadas por el responsable autonómico tras conocerse que Ryanair volverá a recortar rutas en los aeropuertos nacionales debido al enfrentamiento que mantiene con el gestor aeroportuario Aena sobre las tasas que debe abonar por operar en las terminales públicas del país.

Ahora bien, sin cuestionar la política agresiva de Ryanair que exige una sustancial rebaja de sus costes de operatividad, el consejero le afeó a Aena y al Ministerio de Transportes por no haber "sido capaces de alcanzar" un acuerdo con esta compañía "que es una de las principales compañías aéreas que gobiernan en España", de ahí que le reclamase que se sienten a negociar para "que no se prolonguen los perjuicios que esta medida está provocando a la principal empresa del país, que es el turismo, y a la conectividad aérea".

Frente a esto, Bernal aseguró que el gobierno andaluz ha mantenido continuos contactos con Ryanair para tratar de minimizar el impacto de esta nueva reducción de rutas en los aeropuertos andaluces. En este sentido, habló que, en el caso de Jerez, el gobierno autonómico ha "buscado alternativas" para cubrir este hueco, llegando a afirmar que la marcha de Ryanair "se ha compensado" con las nuevas rutas que se han programado para este año.

Entre ellas citó las tres conexiones operadas por el turoperador Jet2 desde Inglaterra (Mánchester, Leeds y Birmingham) que están respaldadas por una licitación convocada por la Junta y que se anunciaron seis meses antes de que se conociera la decisión de la low cost irlandesa de dejar de operar en la terminal jerezana. Sobre esta, aseguró que para el año próximo está previsto que "se duplique" el número de plazas respecto al año pasado.

También hizo mención del incremento de la oferta de Eurowings con Jerez —en este verano está operando tres rutas y una de ellas la mantendrá en invierno— y de la nueva ruta programada por Tui con Jerez desde Varsovia. En cuanto a las conexiones nacionales, el consejero destacó la nueva ruta desde Asturias, operada por Volotea, y el aumento de las conexiones entre Jerez y las Islas Canarias —ambas cuentan con el incentivo económico de otra licitación pública promovida por la Diputación Provincial que se realizó a finales del año pasado— o el aumento de la operatividad de Vueling con la terminal jerezana.

Basándose en esto, el consejero señaló que "vamos a recuperar la conectividad del Aeropuerto de Jerez que para Andalucía es una infraestructura fundamental para la llegada de turistas a un destino tan importante como la provincia". Así, aseguró que la oferta de asientos para este año es de 1,5 millones de asientos y de más de 9.800 operaciones.

Según las estadísticas de Aena, entre enero y julio de este año se han movido unos 484.000 pasajeros por la terminal jerezana, un 9,2% menos respecto al año pasado. En cuanto al número de operaciones lleva acumulada una pérdida del 7% —4.569 frente a 4.913—, unos registros que tienen en cuenta tanto las conexiones comerciales regulares como las no regulares.