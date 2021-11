El Consejo Regulador da un paso al frente para la defensa del viñedo contra el "atentado" del parque eólico de Macharnudo

Antes que nada hay que verificar si se puede parar el proyecto del parque eólico de Macharnudo. Y después, hay que chequear si hay interés en pararlo. El Consejo Regulador se sentará con los viticultores y bodegas afectados por el proyecto del parque eólico de El Barroso en las reuniones que mantengan con las administraciones públicas para recabar información y tantear si hay voluntad política para evitar la "agresión" al paisaje vitícola de los pagos históricos del viñedo del Marco de Jerez que supone el proyecto de instalación de los cinco aerogeneradores del denominado parque de El Barroso.

El pleno del vino ha dado este martes el primer paso en defensa de la viña al facultar a su presidente para que asista a las reuniones con los responsables públicos ante la preocupación que suscita el inicio de las obras del proyecto para el desarrollo de fuentes de energía renovables que impulsa la empresa Capital Energy.

El Consejo Regulador aún no ha adoptado una posición formal sobre el asunto, que en caso de requerirse, se sometería a votación en pleno extraordinario previa consulta a las organizaciones sectoriales. Pero los vocales del pleno han puesto de manifiesto que la institución jerezana del vino no puede quedarse de brazos cruzados ante un problema que no admite demora y que puede estallarles en las manos si no se reacciona a tiempo.

"En líneas generales, los vocales están en contra de este atentado y el Consejo no se puede poner de perfil, porque sus propios estatutos establecen la defensa del viñedo", ha explicado César Saldaña al término de la cesión plenaria, en la que se ha debatido el proyecto del parque eólico tras la inclusión en los ruegos y preguntas de una moción de la Asociación de Macharnudo Bajo y Entorno (AME), que integran una docena de bodegas y viticultores inscritos en en el Consejo Regulador.

Los vocales del pleno consideran que los próximos días son cruciales para evitar esta "barbaridad"

"La opinión generalizada es que esto es una barbaridad, es un atentado a un patrimonio común de los pagos históricos de Jerez que puede ser generador de riqueza por muchas vías, de inversiones que podrían venir, de enoturismo, de desarrollo medioambiental...", ha indicado el presidente del vino, quien ha puntualizado que, "sin estar en contra del desarrollo de las energías renovables, pues sería absurdo, está claro que hay otros sitios para instalar este parque y el reglamento incluso nos obliga a defender ese patrimonio común y todo lo que es el acervo de nuestras denominaciones de origen".

En este sentido, ha proseguido, "lo que se plantea -con la instalación de los aerogeneradores en Macharnudo- es cambiar una cosa por otra, y nosotros estamos para defender la viña, porque donde se coloca un parque eólico se arranca la viña", de ahí que, "respetando la libertad individual de que cada uno con su viña puede hacer lo que quiera, el Consejo está para defender el patrimonio colectivo, que en este caso es el viñedo" y este proyecto "no nos gusta, es algo con lo que ni mucho menos podemos estar a favor y, en la medida que podamos, nos vamos a oponer".

Saldaña ha detallado que, "si hace falta un posicionamiento formal para que el Consejo aparezca, así se hará", pero "mientras sí, mientras no, los próximos días son cruciales y hay una opinión consensuada entre los vocales de que el viñedo no es el sitio para instalar un parque eólico, por lo que si jurídicamente se puede cambiar eso, se me ha facultado para que participe en los encuentros con las administraciones, ya que es importante dejar claro cuales son sus responsabilidades en este asunto".

A su juicio, "el Consejo Regulador puede tener una opinión y defender una postura, pero no da los permisos; esa responsabilidad la tienen las administraciones y se me ha facultado para que les traslade la posición del Consejo".