El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana lanza la mayor Oferta de Empleo Público de su trayectoria

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha aprobado "la mayor Oferta de Empleo Público de su historia, un paso que consolida la estabilidad laboral, la modernización del servicio y el compromiso con una gestión pública eficiente". En total, se han convocado 15 nuevas plazas de la OPE del pasado año 2024, a las que se suman ocho plazas más correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025, "que permitirán reforzar los equipos operativos del Consorcio".

Andrés Díaz, presidente del Consorcio, ha impulsado una estrategia de "profesionalización y especialización de los recursos humanos que responde a necesidades reales del servicio y al crecimiento de la entidad". Estas incorporaciones permitirán "cubrir jubilaciones, reforzar los turnos de trabajo en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y consolidar un equipo cualificado y adaptado a las nuevas tecnologías".

Durante estos dos años de legislatura, el Consorcio ha logrado "avances significativos en el capítulo de recursos humanos, con la estabilización de la plantilla, la reciente aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y un nuevo organigrama que ha hecho posible la promoción interna, reconociendo la trayectoria profesional del personal y garantizando mayores niveles de estabilidad y reconocimiento", señala el organismo en un comunicado.

La aprobación de la RPT y las medidas derivadas "han permitido acordar con la representación de los trabajadores el primer proceso de promoción interna de la entidad, con un total de 13 ascensos a puestos de encargado y adjunto que, no existían antes de esa RPT", añade la nota.

Además, en 2024 se logró "poner en marcha la primera bolsa de empleo, acordada con esa misma representación, lo que ha permitido atender multitud de jubilaciones en una plantilla con una media de edad superior a los 57 años", subraya el Consorcio.

También por primera vez, el Consorcio ha aprobado "la cobertura de vacantes por interinidad, hasta la definitiva ocupación de las plazas, tras los procesos para la contratación de personal laboral fijo, cuyas bases, también han sido acordadas en la Comisión de Seguimiento del Convenio, consolidando procedimientos que hasta la fecha parecían inalcanzables, poniendofin a los años de incertidumbre y judicialización y consolidando un marco jurídico estable y duradero para toda la plantilla".

“Se trata de medidas históricas para el Consorcio y para sus trabajadores”, ha afirmado el presidente. “Por primera vez se da respuesta integral a las necesidades estructurales de personal, apostando por la promoción interna, la estabilidad y la profesionalización del servicio público del agua en alta”.

Las dos ofertas de empleo aprobadas (OEP 2024 y 2025) contemplan, tanto la incorporación de 23 plazas de personal fijo, como la promoción de trabajadores internos con experiencia y méritos acreditados. Entre los perfiles que se ofertarán destacan operadores de ETAP, oficiales de mantenimiento, vigilantes de explotación, personal de laboratorio y capataces.

Andrés Díaz ha subrayado que este paso “afianza la garantía de un servicio esencial”, demostrando que “con rigor, consenso y planificación es posible construir un modelo público sólido, transparente y sostenible”.

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana reafirma así su "compromiso con los trabajadores, los municipios consorciados y la ciudadanía, garantizando un servicio de agua de calidad, estable y gestionado desde la responsabilidad pública".