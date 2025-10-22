Los trabajadores del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, a la huelga en diciembre si no hay acuerdo antes

Los trabajadores del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana acordaron por unanimidad iniciar un calendario de movilizaciones, que incluirá asambleas y concentraciones frente a los ayuntamientos —responsables de la gestión del Consorcio- y huelga en el mes de diciembre "en caso de no obtener una respuesta satisfactoria a los graves problemas planteados y por la persistente falta de diálogo y el estilo de dirección que la entidad viene adoptando en materia laboral", que "han colmado la paciencia de los trabajadores".

Los trabajadores celebraron el pasado viernes una asamblea general para analizar "la situación crítica que atraviesa la entidad responsable del suministro de agua potable. Esta situación se deriva de la actitud mantenida por la dirección, que continúa sin ofrecer respuesta a las numerosas cuestiones planteadas por la plantilla y sus legítimos representantes".

El comité de empresa recuerda que "el servicio de abastecimiento de agua potable en alta que gestiona el Consorcio cubre una amplia extensión geográfica, equivalente a un arco de circunferencia de 45 kilómetros de radio con centro en la capital gaditana. Para su gestión, se agrupan en el Consorcio una veintena de municipios del noroeste de la provincia, dando servicio a una población que supera el millón de habitantes, especialmente durante la temporada estival".

Las reivindicaciones que plantea la plantilla son las siguientes:

Convenio colectivo

Transparencia

Jubilaciones parciales

RPT

Política de personal

"Conscientes de la importancia del servicio que presta este colectivo y, por ende, de la repercusión que puede tener en gran parte de la provincia", el comité de empresa "ha dado un plazo de tiempo más que prudencial para que la dirección del Consorcio cambiase su actitud para con la plantilla y sus legítimos representantes, dando respuesta a la multitud de cuestiones que están sobre su mesa. Ante esta muestra de paciencia y responsabilidad, la respuesta de la dirección ha sido el silencio y el ninguneo".

Algunos ejemplos que subraya en nota de prensa el Comité de empresa "de esta actitud inaceptable" son:

Ni una sola respuesta, durante año y medio, a la plataforma de convenio colectivo presentada en mayo de 2024.

Pérdida de más de un 20% de la plantilla, desde la creación del Consorcio, a pesar de haberse incrementado el número de municipios y habitantes abastecidos.

Multitud de escritos sin respuesta e incumplimiento sistemáticos de su deber legal de informar a los representantes de los trabajadores.

Incumplimiento de la resolución, aprobada or los máximos órganos del Consorcio, sobre la jubilación parcial de más de una decena de trabajadores.

Incumplimiento del compromiso de revisar los efectos perniciosos de una RPT publicada sin acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Oscurantismo en la política de personal, sobre todo, en gestión de la bolsa de empleo, promoción profesional, traslados, etc.

"Este cúmulo de despropósitos e incumplimientos ha colmado el vaso de la paciencia de la plantilla y, sintiendo mucho la repercusión que pueda tener en gran parte de la provincia, hemos decidido poner 'pie en pared' y pelear por nuestros legítimos derechos", y "con ese objetivo, la asamblea general, por unanimidad, ha aprobado celebrar asambleas y concentraciones a las puertas de los ayuntamientos, legítimos responsables de la gestión del Consorcio, y, de no conseguir una respuesta satisfactoria, convocar huelga en el mes de diciembre".

"Lamentamos profundamente los efectos negativos que una decisión como esta pueda tener en la economía de gran parte de nuestra provincia y, sobre todo, las molestias que pueda causar a nuestras vecinas y vecinos", finaliza el comunicado.