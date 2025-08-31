Radiografía a la empresa jerezana: La construcción y la hostelería tiran del crecimiento económico de Jerez

El tejido empresarial de Jerez continúa creciendo. Así, al menos así lo refleja el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, pues en el mes de julio había contabilizadas un total de 5.879, un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este registro ha ido creciendo de manera regular desde principios de esta década, pero, claro está, no todos los sectores económicos se han comportado de la misma manera. Así, las actividades económicas que está teniendo un mayor crecimiento en los últimos años son la hostelería, la construcción y el ámbito sanitario. En cambio, se ha reducido el número de compañías vinculadas a la industria y a la agricultura.

Jerez es fundamentalmente una ciudad de servicios con más del 78% de las empresas domiciliadas vinculadas a este amplio sector. El conjunto de estas actividades ha crecido en el último año 1,8%, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el organismo estadístico oficial de la comunidad autónoma. Mayor ha sido el crecimiento del número de empresas vinculadas a la construcción, que ha aumentado un 5,9% en el último año. En cambio, las empresas industriales se han reducido en el último año un 1,5% y las agrícolas un 3,2%.

Ligera caída del comercio y ascenso constante de la hostelería

Dentro del sector servicios, la actividad comercial —ya sea al por mayor o en el ámbito minorista— es la que engloba a un mayor número de empresas. No en vano suponen una de cada tres firmas vinculadas a este sector. Ahora bien, en este 2025 se ha producido una ligera caída del número de empresas vinculadas a esta actividad, a tenor de la estadística oficial. De hecho, a día de hoy hay unas 1.450 empresas adscritas al comercio, prácticamente el mismo número que en el verano de 2020.

Por el contrario, la hostelería está teniendo un importante crecimiento en los últimos años. Así en este año ha crecido un 1,8% y en los últimos años el aumento de empresas ha superado el 6% respecto a las que había en plena pandemia. El pasado mes de julio había contabilizadas 777 empresas vinculadas a la hostelería, de las que unas 50 ofrecen servicios de alojamientos —esta actividad está incluida dentro de este mismo epígrafe a efectos societarios y estadísticos.

La actividad inmobiliaria (no incluye las labores de construcción) también está teniendo un importante auge en los últimos años. Ello lo corrobora que es la actividad económica del sector servicios que porcentualmente más ha crecido entre julio de 2024 y 2025 con un 9,4% más de empresas. Actualmente, son 128 las compañías inmobiliarias dadas de alta en la Seguridad Social y con domicilio en Jerez. También está teniendo un importante auge la actividad sanitaria con un 6% más de empresas vinculadas a este sector.

Crecimiento exponencial de la construcción y pérdida de industria

En el verano de 2020, había censadas en Jerez 464 empresas dedicadas a la construcción. Cinco años después, este número ha aumentado un 12% convirtiéndose así en el sector empresarial que más ha crecido desde la crisis del covid-19, aunque la mitad de este crecimiento se ha producido, precisamente, en el último año. En este periodo han aumentado tanto las firmas dedicadas a la construcción de inmuebles como a las actividades de edificación especializada. En cambio, sí se ha reducido el número de compañías dedicadas a la ingeniería civil.

Por el contrario, dos sectores productivos como la industria y la agricultura han decrecido en Jerez en estos años. En el caso de la industria, en el último año se han perdido un 3% de las empresas vinculadas a este sector económico, aunque bien es cierto que a día de hoy sigue habiendo más compañías que en plena crisis del covid.

Según los datos recopilados por el instituto andaluz de estadística, la alimentación y la fabricación de productos metálicos son las actividades que aglutinan a más empresas. Ambos sectores han crecido a lo largo del último año. Sin embargo, se ha perdido peso industrial por la bajada del número de compañías incluidas dentro de los epígrafes de la reparación e instalación de maquinaria, la industria de la madera y la fabricación de muebles.

Finalmente, la agricultura continúa con su tendencia a la baja al contar actualmente con 332 empresas inscritas en la Seguridad Social, casi un 3% menos que hace un año. Año a año, este sector ha ido perdiendo peso en la economía local.