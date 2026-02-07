La construcción de un ‘Senior Living' en la Cruz Roja de Jerez ya tiene licencia

Cartel anunciador de la promoción de apartamentos para personas mayores en los terrenos de la desaparecida clínica de la Cruz Roja.

El Ayuntamiento de Jerez ha concedido licencia para la construcción de un ‘Senior Living’, un innovador edificio residencial dirigido a mayores de 55 años que optan por vivir en entornos compartidos y socialmente activos. El nuevo centro, que estará situado en la avenida de Cruz Roja, contará con 51 habitaciones, 49 plazas de aparcamiento y 23 trasteros, además de espacios libres, zonas ajardinadas y piscina comunitaria.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que la Delegación de Urbanismo ha otorgado esta licencia “una vez completada la tramitación del expediente, que ha incluido el correspondiente procedimiento de Calificación Ambiental, así como la recepción de los informes y autorizaciones sectoriales necesarios por parte de las administraciones y organismos competentes”.

Como ha recordado la responsable municipal, el Ayuntamiento tuvo conocimiento de este proyecto el pasado año, en un encuentro que mantuvo con sus promotores y con el arquitecto redactor del mismo, quienes ofrecieron todos los detalles del complejo que se construirá en este céntrico espacio de Jerez. “En aquella ocasión ya les agradecimos su apuesta y la confianza en la ciudad para la implantación de este novedoso equipamiento, y hoy volvemos a agradecerles la ilusión y el empeño que están poniendo para que este proyecto sea pronto una realidad”, ha señalado Belén de la Cuadra.

Como ya explicaron sus promotores en la citada reunión, el ‘Senior Living’ se concibe como un modelo habitacional para personas independientes, mayores de 55 años, que no desean ir a una residencia tradicional, y optan por residir en viviendas individuales en entornos compartidos y adaptados a sus necesidades tanto físicas como sociales.

De este modo, el nuevo centro ofrecerá viviendas funcionales que facilitan la autonomía personal y fomentan la interacción social entre sus residentes, incluyendo un amplio programa de actividades sociales, culturales y deportivas adaptadas a las necesidades de los grupos de edad; para ello, el ‘Senior Living’ dispondrá de distintos espacios de uso común, entre los que figuran una piscina climatizada, gimnasio, o sala de reuniones, entre otras dependencias. Asimismo, ofrecerá servicios básicos como limpieza, asistencia médica o fisioterapia, así como otros recursos destinados a impulsar el bienestar integral de las personas residentes.

Con este proyecto, y como ha destacado Belén de la Cuadra, “Jerez ampliará su oferta de equipamientos asistenciales incorporando un modelo de edificio residencial cada vez más demandado por un sector de la sociedad que opta por un envejecimiento activo, saludable y sostenible”.