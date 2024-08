Constructoras de las obras de La Asunción en Jerez: "Los realmente afectados somos nosotros, no los vecinos"

"Vamos a llegar hasta el final". Empresas constructoras participantes en las obras de rehabilitación de los 93 bloques de La Asunción en Jerez han alzado la voz para "desmentir que se hayan facturado trabajos sin realizar. Al contrario, hemos aportado más de lo que hemos cobrado". El portavoz, Alejandro García, de Fontclima Hogar, asegura que "ninguna de las empresas aquí representadas (MCP Obras, Distrai, Cubiertas Arahal, Ilecymel, Fontclima Hogar y Solar & Clima) ha hecho eso y lo podemos demostrar. Yo, por ejemplo, he realizado el 100% de mi trabajo firmado según contrato con los promotores, que son los vecinos de cada bloque, y no he cobrado".

Dichas empresas acusan a la antigua dirección facultativa de la obra, contratada por los vecinos, "de todo este caos. Con ellos, y el anterior presidente de la Asociación de Vecinos 'La Integración', empezó a ir mal todo. Nosotros fuimos contratados por ellos (los vecinos), así que no tenemos nada que ver con la subvención de la Junta de Andalucía. Aceptaron nuestros presupuestos, empezamos a trabajar y los problemas se iniciaron con el primer pago. De hecho, nos reuníamos cada lunes y nos decían que las reuniones eran para hablar del planning de trabajo, no de dinero. Y claro, ya habíamos hecho una inversión y no queríamos un conflicto".

Explican que en el transcurso de la obra, "la organización empieza a fallar y hay empresas que no dan abasto, no pueden seguir el ritmo. Entonces, algunos hacemos nosotros mismos trabajos para agilizar la marcha con presupuestos firmados y sellados. Y ahora resulta que no nos lo quieren pagar porque no están reflejados en el contrato, a pesar de estar todo firmado. Hemos realizado trabajos fuera de contrato, pero ordenados por la dirección facultativa que ahora no quieren pagar. ¿Por qué han hecho eso? Trabajos justificados que no están en proyecto y que ahora no nos pagan. Nos han dejado colgados a todos. Vamos, por no tener no teníamos ni baño en la obra".

A este respecto, detallan que "es obligación de las comunidades de propietarios presentar la documentación necesaria para el cobro del primer 50%, pero posteriormente es obligatorio presentar la documentación del expediente al 100% para poder cobrar el segundo 50% de la subvención". Sin embargo, "esto último no ha sucedido. Las comunidades de propietarios no han gestionado la documentación necesaria ante la Junta de Andalucía para poder cobrar el segundo pago de la subvención".

Hay que recordar que ya en junio de 2023, las constructoras emitieron un comunicado en el que denunciaban que "tenían problemas para cobrar por las obras realizadas en un 90% de los edificios". Tal como detallaban, a pesar de haber un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez (Emuvijesa) para la gestión de las subvenciones a estos vecinos, "la Junta de Andalucía no puede atender las facturas de las constructoras, por cuanto no ha recibido de los vecinos y de la dirección facultativa (contratada por los vecinos) los documentos necesarios para gestionar los expedientes de las ayudas".

Así pues, "y queremos que quede muy claro, nosotros vamos contra los promotores, que son los que nos han contratado, aunque sabemos que ellos han estado muy mal informados y asesorados. No tenemos nada que ver con la subvención. Y vamos a echar hasta la última gota en conseguir que se nos pague. Hemos realizado un trabajo que ahí está y estamos deseando que la Junta haga la auditoria que dice que va a hacer para que se aclare lo que se ha hecho o no y lo que se ha pagado o no. Sentimos que se nos ha extorsionado. También tenemos familias y no somos una ONG. Tenemos constancia de que hay bloques que tienen el dinero y no lo sueltan. Los realmente afectados somos nosotros, no los vecinos. Ya era hora de que nos uniéramos y habláramos. Si hace falta dinero, que lo ponga la promotora o que pidan otra subvención. La Asunción nos ha dejado mal. Somos autónomos, no grandes empresas".

García confiesa que esta situación "sólo se soluciona con la auditoría e ir viendo detalladamente las partidas que se han ejecutado y las que se han pagado. ¿Dónde está el dinero? A nosotros nos cogió la huelga de transportes, la inflación de los materiales, todo, y nadie se preocupó por nosotros. Nadie miró por nosotros. Y claudicamos. Para esas situaciones la subvención se ampliaba un 10%, pero no íbamos a pelear por algo cuando lo que he hecho ahora mismo está incobrable".

Por entonces, y para procurar una rápida solución, la empresa Ibersol (la cual soportaba el mayor volumen de la obra) "puso a disposición del resto de empresas constructoras intervinientes más de nueve personas para apoyar a las comunidades de propietarios y su dirección facultativa para intentar dar salida a la situación de los expedientes". A este respecto, García confía en que Ibersol "cobre lo que le corresponde y no asuma las facturas que tienen que abonarnos al resto de constructoras por trabajos realizados por nosotros, no por ellos al asumir Ibersol todos los trabajos".

Manuel Mateos, de Solar & Clima, denuncia que se le adeudan más de 80.000 euros. "Yo estoy trabajando desde el principio y me han tenido engañado con que mi partida no estaba reflejada y que cobraría a través de otras, una mejora que se había acordado con la Junta de Andalucía de equipar a los bloques con una preinstalación de aire acondicionado. Yo tengo partes de lo que he hecho firmados por todos los vecinos. Yo acepté un contrato verbal de que me iban a pagar a través de otro presupuesto, pero no ha sido así. Esto me lo propuso la dirección facultativa y el anterior presidente de la Asociación de Vecinos La Integración".

Manuel Castro, de MCP Obras y Distrai, apunta que la cantidad que le deben asciende a más de 100.000 euros; y a Alejandro García, de Fontclima Hogar, 140.000 euros.