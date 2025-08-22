Continúan las labores de desbroce en las barriadas rurales de ‘El Portal’ y ‘Gibalbín’

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, continúa desarrollando el programa de desbroce planteado durante la actual campaña de verano con el objetivo de evitar el riesgo de incendios y mejorar las condiciones de salubridad y la imagen de las zonas en las que se localizan los diferentes trabajos.

De esta manera, el dispositivo desplegado a diario por distintas zonas de la ciudad atiende, en función de su carácter de servicio público, las necesidades que se detectan en el término municipal constantemente y garantiza la seguridad y un entorno saludable para el disfrute de toda la población. En los meses de más calor se intensifican estas tareas, siendo el presente verano particular porque la maleza ha crecido mucho debido a las últimas e intensas lluvias de invierno.

Consciente de esta situación, el Gobierno local ha ampliado y reforzado el operativo encargado de estas actuaciones y desde el pasado mes de julio se cuenta con dos equipos más dedicados al desbroce.

A lo largo de esta semana se ha actuado en las barriadas rurales de ‘El Portal’ y ‘Gibalbín’, junto con acciones en la rotonda de acceso a ‘Área Sur’ y la barriada de ‘La Milagrosa’, a petición de la Asociación de vecinos ‘Los Zodiacos’, donde se efectuó el desbroce y la recogida de acículas de pinos. Además, se ha intervenido en dos taludes, uno en la urbanización ‘Las Fresas’ y otro en la barriada ‘Domecq’.

Por otro lado, semanalmente se llevan a cabo labores de desbroce en el interior de colegios públicos, siguiendo una planificación específica que tiene como finalidad que los centros educativos estén a punto para el inicio del curso escolar que arrancará el próximo 10 de septiembre. En este sentido, se han realizado estas tareas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San José Obrero.

El operativo que desempeña todas estas acciones está coordinado con las empresas concesionarias INGESAN y UNEI y también ha trabajado recientemente en el interior de la Bodega Cristal y en la Avenida de La Libertad.

Próximas actuaciones

El calendario de actuaciones de desbroce previsto para la próxima semana, siempre sujeto a posibles cambios debido a la urgencia de otras intervenciones que pueden surgir, se centrará en el Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Guadalete’ de El Torno y en diversos puntos del municipio, tanto del casco urbano como rural.