Adiós a las flores de las jacarandas que ensucian los pasos de peatones en Jerez

El color morado, tan característico de las copas de estos árboles, se convierte en protagonista de algunas calles y avenidas de Jerez en los momentos en los que tiene lugar su floración a lo largo del año, a mediados de mayo y principios de julio. Cuando estas flores caen al suelo, normalmente quedan adheridas al asfalto o a las aceras debido a una sustancia pegajosa que contienen. Esto, unida al paso del tráfico rodado y a los peatones, ocasiona la formación de una capa en la superficie que genera suciedad y que, además, se extiende en los neumáticos a otras zonas. Por ello, el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, desarrolla una labor específica de limpieza en determinados pasos de peatones que están afectados por la caída de flores de las jacarandas.

Ante esta situación, los operarios de este servicio público realizaron pruebas durante la semana pasada para comprobar de qué manera era más efectiva la retirada de estas flores y, finalmente, se ha alquilado una máquina de agua a presión con una gran potencia que arrastra las flores de forma más fácil y rápida, permitiendo que se mantenga la pintura que se encuentra debajo señalizando los pasos de peatones.

De esta manera, equipos encargados de esta particular limpieza han iniciado estas tareas en las avenidas ‘Rafa Verdú’ y ‘Chema Rodríguez’ para que los pasos de peatones recuperen visibilidad y puedan identificarse con facilidad, contribuyendo a la mejora del entorno y al aumento de la seguridad tanto para el tráfico rodado como para los ciudadanos que transiten por esas vías urbanas.

La previsión, según el programa de actuaciones de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, es efectuar estos trabajos también en la calle Sevilla y en la avenida Alcalde Álvaro Domecq próximamente.