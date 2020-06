El gobierno local reconoce que no contratará a 106 parados con los planes de empleo

A finales de noviembre, 106 jerezanos fueron seleccionados por los planes de empleo para tener un trabajo de seis meses en el Ayuntamiento. Algunos de ellos, incluso, fueron requeridos para que entregaran documentación para tramitar sus contratos. Sin embargo, siete meses después, ni han sido contratados ni lo serán. Ahora bien, el Ayuntamiento no les ha informado aún de esta decisión que adoptó hace meses.

Este asunto fue abordado en el pleno celebrado este jueves tras una comparecencia solicitada por el PP donde reclamó que la alcaldesa, Mamen Sánchez, diera explicaciones de lo ocurrido con estas contrataciones fallidas. La regidora no asistió ya que a la hora que se debatió este asunto estaba en una reunión con los sindicatos para firmar un acuerdo temporal sobre las condiciones laborales del personal del Ayuntamiento tras confirmarse la sentencia que anuló el convenio firmado en 2013. En su lugar, fue el delegado de Reactivación Económica, Juan Antonio Cabello, quien intervino.

El edil del gobierno reconoció que estas contrataciones no solo no se van a realizar, sino que estas han quedado en un “limbo”. Ahora bien, lo atribuyó a tres “hechos” ocurridos durante la tramitación de estos planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía a través de fondos europeos que hicieron "aconsejar la paralización".

Juan Antonio Cabello alegó que, a la vez que se publicaba el listado de 106 seleccionados, se conoció una sentencia del Tribunal Supremo que determinó que los salarios que se debían pagar con los planes de empleo tenía que ser el mismo del que se abonan a los empleados municipales por el mismo trabajo. Además, alegó que en 2020 se tenía que aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según el edil del gobierno, esto provocó que incrementara notablemente el gasto que debía asumir el Ayuntamiento ya que no lo cubría la financiación de la Junta -lo cuantificó en “cuatro millones, una cifra "inasumible"-. Ante esto, asegura que se envió una carta a la Consejería de Empleo solicitando más financiación para desarrollar estos planes, petición que no fue aceptada por el organismo autonómico.

Y el tercer factor al que aludió el edil es que en marzo se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Ante esta circunstancia, Cabello argumenta que el ejecutivo decidió que estas personas no podían incorporarse al puesto de trabajo ya que estos requerían de un trabajo presencial (había psicólogos, educadores, abogados o maestros) y no era factible que desempeñaran su labor mediante teletrabajo. Sin embargo, reconoció que la Delegación ha fallado en la “comunicación” de la decisión con los afectados ya que el ejecutivo ya había decidido entonces que no serían contratados.

Además, alegó que las últimas contrataciones se han realizado este mes en la que se han primado los empleos que pueden desarrollarse al aire libre, fundamentalmente vinculadas a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras públicas.

En cambio, el Partido Popular acusó al gobierno de “falta de respeto” con los seleccionados no solo por la falta de comunicación sino por la ausencia de la regidora durante el debate. El concejal Ignacio Martínez le reprochó, además, la escasa ejecución de estos planes de empleo destinados a parados ya que, de las casi 800 contrataciones previstas inicialmente, finalmente solo se han realizado 273. Es más, le reprochó que en julio el ejecutivo de Mamen Sánchez denunciara que no tenía dinero para cofinanciar los planes de empleo y, en paralelo, aprobara una subida del sueldo de los concejales del 8%.

Tanto Adelante Jerez como Ganemos Jerez también le criticaron al ejecutivo que no haya comunicado a los afectados que no serán contratados en estos planes de empleo.