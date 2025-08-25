La contratación de extranjeros en julio aumenta más de un 23% en Jerez

Jerez finalizó el pasado mes de julio con la realización de 452 contratos a personas procedentes del extranjero. La cifra apenas supone un 6,44% del total de altas registradas en la ciudad a lo largo del pasado mes cuando se firmaron más de 7.021 contratos.

El último informe del Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, detalla que las altas de extranjeros experimentaron una subida de más del 4,6% respecto a las firmas de junio. Sin embargo, se firmaron un 23,5% más de contratos en el julio del pasado año.

El servicio estadístico de la Junta de Andalucía detalla también cuáles han sido los grandes grupos de ocupación en los que se ha dado de alta a más personas. En concreto, 178 contratos fueron para ‘Ocupaciones elementales’, seguidas de 146 firmas en el denominado grupo de ‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’. En tercer lugar, se registraron 55 contratos en el apartado de ‘Técnicos y profesionales científicos e intelectuales’.

Como se repite cada casi mes, durante julio las empresas en las que se dieron más altas fueron las dedicadas a la hostelería (con 121 contratos). En segundo lugar, con 45 acuerdos laborales, estuvieron las empresas relacionadas con actividades educativas. En tercer lugar, con 40 altas en ambos casos, aparecen las empresas dedicadas a la agriculturas y ganadería, así como las de comercio al por mayor y al por menor.

En cuanto al tipo de contratos, 192 fueron de carácter indefinidos, mientras que 260 fueron temporales, según el último informe del Observatorio Argos.

Respecto al perfil de los extranjeros que cerraron acuerdos laborales en Jerez durante julio, la mayoría de estos contratos fueron firmados por trabajadores procedentes de países no comunitarios (416). Solo 36 altas fueron rubricadas por personas de países comunitarios.

Por edades, el grupo que más contratos rubricó fue el de 25 a 44 años (236), frente a los 107 de menores de 25 años y los 109 contratos firmados por mayores de 45 años. Del total, 215 fueron altas de mujeres y 237, de hombres.

Menos de la mitad de los contratos fueron firmados por extranjeros cuya formación eran estudios secundarios (157) o postsecundarios (60).

Demandantes de empleo

El Observatorio Argos también ha dado a conocer que, durante julio, en Jerez constaban como demandantes de empleo un total de 1.536 extranjeros, de los que hasta 1.012 estaban también parados.

Esto supone que la demanda de empleo de personas extranjeras ha aumentado apenas un 0,33% si se compara con los datos de junio pero más de un 10% si se compara con las cifras de julio de 2024.

El informe del servicio estadístico de la Junta muestra que a 524 de estos demandantes no les consta un empleo anterior, mientras que hasta 262 habían desempeñado previamente labores en el ámbito de la hostelería.

Respecto a la edad de las personas que buscan trabajar en Jerez, el grupo mayoritario es aquel de entre 40 y 44 años (202 personas), seguido del grupo de 45 a 49 (190 extranjeros). También destaca en el total, que son 896 mujeres demandantes de empleo, frente a los 640 hombres extranjeros.

El nivel formativo de los demandantes extranjeros en julio es fundamentalmente el de personas como estudios primarios incompletos (867). El segundo grupo que más destaca es aquel con estudios secundarios (369 personas).

Más de un 15% de los demandantes busca trabajar como personal de limpieza y cerca de un 12% quiere ser asalariado en servicios de restauración. Dependientes en tiendas y almacenes así como trabajos de peón en la construcción son también puestos solicitados frecuentemente por los extranjeros que residen en la ciudad.

Por último, el Observatorio Argos detalla los países de los que proceden un mayor número de extranjeros que quieren trabajar en la zona. En concreto, actualmente aquellos que buscan un empleo en la comunidad andaluza siguen procediendo mayoritariamente de países como Marruecos (18,5), Colombia (12,04) y Venezuela (el 8,46%).