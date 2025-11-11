Las contrataciones de extranjeros en Jerez aumentan más de un 20% en el último mes

Jerez finalizó el pasado mes de octubre con la realización de 486 contratos a personas procedentes del extranjero. La cifra apenas supone un 6,8% del total de altas registradas en la ciudad a lo largo del pasado mes cuando se firmaron más de 7.146 contratos.

El último informe del Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, detalla que las altas de extranjeros experimentaron una subida de más del 20% respecto a las firmas de septiembre. Además, se firmaron un 30,29% más de contratos en el octubre del pasado año.

El servicio estadístico de la Junta de Andalucía detalla también cuáles han sido los grandes grupos de ocupación en los que se ha dado de alta a más personas. En concreto, 177 contratos se registraron dentro del denominado grupo de ‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’, mientras que 172 fueron para ‘Ocupaciones elementales’. En tercer lugar, se registraron 54 contratos en el apartado de ‘Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)’.

Como es habitual, durante octubre las empresas en las que se dieron más altas fueron las dedicadas a la hostelería (con 173 contratos). En segundo lugar, con 51 altas, aparecen las empresas dedicadas a la agricultura y ganadería, y con 47 contratos, en tercer lugar, destacan las empresas dedicadas a actividades administrativas y servicios auxiliares.

En cuanto al tipo de contratos, 231 fueron de carácter indefinido, mientras que 255 fueron temporales, según el último informe disponible en el Observatorio Argos.

Respecto al perfil de los extranjeros que cerraron acuerdos laborales en Jerez durante octubre, la mayoría de estos contratos fueron firmados por trabajadores procedentes de países no comunitarios (442). Solo 44 altas fueron rubricadas por personas de países comunitarios.

Por edades, el grupo que más contratos rubricó fue el de 25 a 44 años (263), frente a los 98 de menores de 25 años y los 125 contratos firmados por mayores de 45 años. Del total, 202 fueron altas de mujeres y 284, de hombres.

Respecto al perfil, 179 altas fueron firmadas por personas con estudios secundarios y 58 con postsecundarios. Un total de 166 habían finalizado estudios primarios completos.

Demandantes de empleo

El Observatorio Argos también ha dado a conocer que, durante octubre, en Jerez constaban como demandantes de empleo un total de 1.530 extranjeros, de los que hasta 980 estaban también parados.

Esto supone que la demanda de empleo de personas extranjeras ha aumentado un 2% si se compara con los datos de septiembre, pero ha bajado más de 1,5% comparado con los datos de octubre de 2024.

El informe del servicio estadístico de la Junta muestra que a 525 de estos demandantes no les consta un empleo anterior, mientras que hasta 298 habían desempeñado previamente labores en el ámbito de la hostelería.

Respecto a la edad de las personas que buscan trabajar en Jerez, el grupo mayoritario es aquel de entre 40 y 44 años (202 personas), seguido del grupo de 45 a 49 (190 extranjeros). También destaca en el total, que son 871 mujeres demandantes de empleo, frente a los 656 hombres extranjeros.

El nivel formativo de los demandantes extranjeros en octubre es fundamentalmente el de personas como estudios primarios incompletos (883). El segundo grupo que más destaca es aquel con estudios secundarios (354 personas).

Casi un 15% de los demandantes busca trabajar como personal de limpieza y cerca de un 12% quiere ser asalariado en servicios de restauración. Dependientes en tiendas y almacenes así como trabajos de peón en la construcción son también puestos solicitados frecuentemente por los extranjeros que residen en la ciudad, como se observa mes tras mes.

Por último, el Observatorio Argos detalla los países de los que proceden un mayor número de extranjeros que quieren trabajar en la zona. En concreto, actualmente aquellos que buscan un empleo en la comunidad andaluza siguen procediendo mayoritariamente de países como Marruecos (18,5), Colombia (11,7) y Venezuela (el 8,10%).