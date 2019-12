Las hermanas de un convento de clausura reparten a domicilio sus dulces de Navidad

“Vivimos en clausura pero tenemos que estar en las redes sociales. Se ha vendido siempre detrás del torno, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos”. Son palabras de sor Fátima, hermana del convento de Santa María de Gracia (Santa Rita) que ha promovido junto a Antonio, un voluntario, el reparto a domicilio de sus tradiciones dulces por Navidad.

Sí. Dulces de clausura a domicilio. En su página de Facebook –sí, también cuentan con perfil en esta red social– publican las pastas que realizan en su obrador y han facilitado dos números de teléfono (956 343 632 y 631 876 807) para hacer los pedidos. Antonio, un voluntario, hace los repartos dos días por semana. Y de esta forma tan sencilla, los dulces de Santa Rita dejan atrás el torno.

“Este año no hemos podido poner el puesto en la plaza del Arenal por algunos incovenientes, así que teníamos que hacer algo... Junto a Antonio se nos ocurrió esta idea, porque ya vienen muy pocas personas a comprar al torno. Entre que nos hemos quedado muy escondidas en el casco histórico, la zona azul y los pocos aparcamientos... Se hace complicado venir a comprar”, declara sor Fátima.

Para la congregación la campaña de Navidad es la más importante del año y “la gente joven no viene al convento. Es muy difícil darnos a conocer desde aquí”. Gracias a su perfil en Facebook y a la curiosa iniciativa del reparto a domicilio están viviendo un boom de pedidos: “Es curioso, nos llegan muchas compras de la zona Norte, personas que probablemente no vendrían o no nos hubieran conocido si no llega a ser por esta idea. Estamos recibiendo mucho cariño, todo el mundo está encantado”, declara sor Fátima.