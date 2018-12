El primer belén de clausura está en Santa Rita

Juan Mateos Portillo suma 63 años haciendo belenes, "comencé a los 7", y este año ha creado el primer belén de clausura en el convento de Santa Rita. Es un belén napolitano y suma unas 70 figuras que ha ido coleccionando el belenista durante años e incluso confeccionando él mismo.

"Todo lo he hecho yo. Comencé a hacer el estudio en agosto y debo decir que las hermanas se han portado conmigo estupendamente. Es de clausura porque tiene la reja que lo separa de la parte pública", declara Mateos, uno de los fundadores de la Asociación de Belenistas de Jerez, quien además remarca que "el belenismo debería ser un Bien declarado Patrimonio de la Humanidad".

Entre las curiosidades de este belén está la figura de una monja junto al Niño: "He querido representar la devoción que tiene esta comunidad, que es Santa Rita". "También me gusta mucho el grupo de la zambomba, aunque en Nápoles no hay zambombas. Pero también he incluido el baile y las panderetas, algo que sí es de allí", señala el autor. Asimismo, hay un campanario que simula ser el del convento y junto a él "tres torres, es una una vista de la Catedral, de San Lucas y San Juan de los Caballeros".

El horario para visitarlo es de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.