José Andrés: "El jerez tiene que explotar en el mundo, pero nos lo tenemos que creer aquí"

No era el Teatro Campoamor en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Era el jerezano Teatro Villamarta, escenario de la celebración en estos días de Copa Jerez, donde hizo acto de aparición este martes el cocinero asturiano José Andrés, cuyo intento de pasar desapercibido resultó en vano.

El Princesa de Asturias de la Concordia se plantó en el coliseo jerezano por sorpresa, sin previo aviso, para asistir a la IX edición de la final internacional del concurso gastronómico de armonías con los vinos de Jerez, en el que el equipo formado por el sumiller Jordi Paronella y el cocinero Nicolás López, del restaurante Mercado Little Spain, propiedad del afamado cocinero asturiano en Nueva York, participa en representación de Estados Unidos.

"No había estado nunca en Copa Jerez porque me pilla siempre muy mal en el calendario", pero "da la casualidad de que estaba por aquí -a dos o tres horas de distancia en taxi- y, teniendo por aquí a Nicolás y a Jordi, que habían puesto muchas ganas y muchos esfuerzos para clasificarse, me he venido", explicó José Andrés, no sin confesar que "me hacía ilusión saludar a mis chicos", aunque "habría venido igual sin estar ellos".

Como muchos tantos otros grandes cocineros españoles que ejercen dentro y fuera de las fronteras de su país natal, José Andrés es un gran embajador de los vinos de Jerez, que lleva 30 años promocionando. "Siempre he apoyado al jerez en mis restaurantes; lo apoyaba cuando llegué en los noventa a Jerez, cuando aún conociendo sus vinos por los libros no era fácil encontrar algo decente, pero luego ha habido grandes casas como Lustau, La Gitana y tantas otras que han hecho un trabajo impresionante como marca, y empiezas a encontrarte cosas en muchos lugares que han elevado mucho la calidad y la presencia del jerez, y no sólo en EEUU".

El reconocido chef español afincado en Washington, que aprovechó su estancia en Jerez para catar muchas de las más de 200 referencias de casi una treintena de bodegas del Marco presentes en el Show Room habilitado en el Villamarta con motivo de Copa Jerez, hizo una encendida defensa de los vinos jerezanos y de sus posibilidades de expansión en Estados Unidos.

"Yo a Jerez la quiero mucho; le tengo mucho cariño a esta tierra -su esposa es Algecireña- y a sus vinos, que como un montón de personas antes, llevo 30 años intentando llevar a América", manifestó José Andrés, quien indicó que "el vino siempre ha sido una manera de sentirme en casa estando fuera".

Su presencia en Copa Jerez, "una buena iniciativa que tendría que ir a más si cabe" y que "habría que abrir incluso al público en general" y no enfocarse sólo a los profesionales, es una muestra inequívoca del apoyo incondicional que profesa el prestigioso cocinero a los vinos del Marco, que "sigue siendo ese producto que tiene que explotar en el mundo, pero para eso nos lo tenemos que creer aquí".

"En los toros hay que tomarse un buen jerez y en la playa hay que tomarse un buen jerez, porque hay un jerez para todas las ocasiones y todos los tiempos, cuando quieres algo ligero o cuando quieres algo potente; cuando quieres algo con historia o cuando quieres algo que simplemente es la tierra hablando", resaltó José Andrés, quien se mostró "extrañado" de que "cuando voy con con amigos en Andalucía, sobre todo con andaluces, todos piden cerveza". "Muchas veces, yo que soy asturiano, soy el único que está bebiendo jerez en mi grupo de Andalucía, y me lo curro, intento probar mucho y aprender, porque hay una gama increíble", añadió.

"No lo digo como crítica, sino como análisis de lo que veo", puntualizó el recién condecorado con el Premio Princesa de Asturias, a quien le gustaría ver una mayor implicación de Andalucía con sus vinos. "Me gustaría que Andalucía estuviera más detrás de estos vinos, que son tan suyos y que la representan tanto; me gustaría ver a Andalucía más comprometida con el jerez", espetó José Andrés.

El cocinero, que en su paseo por Copa Jerez defendió ante los operadores del sector la necesidad de exportar este tipo de encuentros a otros muchos rincones de España, abogó por invertir más en iniciativas como Copa Jerez, porque "estás inviertiendo en exportación, en vender tu pueblo, en turismo, comercio y en crear trabajo".

Sobre la posición de los jereces en EEUU, el cocinero elogió el trabajo "increíble" realizado por Wines from Spain pese a su "poco presupuesto" y por la DO de Jerez, "pero en la vida hay mucha competencia y hay que currárselo" y, aunque "creo que el jerez habla por sí mismo, hay que darle un empujoncito siempre".

En este sentido, el chef de origen asturiano abogó por, "rejuvenecer el jerez dentro de su madurez para conseguir que más gente lo vea como un vino que es para todo el mundo", a lo que agregó que "está muy bien lo que está pasando en los últimos años, en los que grandes productores de otras denominaciones de origen, grandes enólogos como Peter Sisseck o Paola Medina, están viniendo y eso es muy bueno. Que venga sangre nueva siempre es bueno, porque no vienen a romper, vienen a aprender de lo que hay y a poner su grano de arena desde lo que ven de fuera".