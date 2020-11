El pasado mes de agosto la dirección del hospital les lanzó una pregunta: ¿cuál es la previsión hasta marzo de 2021? El equipo de Microbiología calculó que haría unas 500 PCR diarias. En la actualidad hacen 800 y con un tiempo de respuesta media de 24 horas.

María Ángeles Arjones, enfermera y jefa del bloque en funciones de apoyo al diagnóstico y responsable del autocovid; Lola López, directora de Microbiología del hospital de Jerez; y María del Mar Pujante, coordinadora del laboratorio de Microbiología, explican cómo se trabaja y como se vive manipulando a diario el coronavirus: "Todo el mundo mira al médico que toca al paciente, pero nadie se acuerda de los técnicos de laboratorio que tratamos 800 muestras infecciosas o de las enfermeras del covicar a las que también les tosen los enfermos. Somos invisibles y Medicina Preventiva y Epidemiología también han hecho una labor que no tiene palabras".

Un día en el autocovid es intenso. Se llega temprano y se desayuna a primera hora, "porque una vez que se entra no se puede salir. Hay tres líneas abiertas por la mañana y por la tarde, y tenemos a un grupo de enfermeras que llaman a los pacientes, generando peticiones, recomendaciones, dan citas... Y otro grupo que va a la carpa, se pone los EPI y estamos así durante cuatro horas y media sin parar", relata Arjones.

De cada paciente positivo se realiza una media de 4-5 PCR a contactos gracias a la labor de las rastreadoras. El área sanitaria Jerez-Costa Noroeste cuenta con una red de autocovid con puntos en el Hospital de Jerez, La Dehesilla en Sanlúcar, Arcos, Olvera, Villamartín, Ubrique y Alcalá del Valle, además de otro provisional en La Barca. A los niños también se les toman las muestras en el hospital de día Pediátrico y también se recogen más PCR a las personas que entran por Urgencias. ¿A dónde van esas muestras?

Se transportan al laboratorio de Microbiología y se empieza todo el proceso. Llega a la recepción donde se comprueba que el volante y la muestra coinciden, se registra informáticamente y se pasa a la parte Covid del laboratorio. La directora Lola López explica que "hay una primera parte de la PCR que es la inactivación de la muestra para que no sea contagiosa para el personal y después se pasa a la técnica de la PCR en sí. Son técnicas automatizadas que duran una media entre 4 y 6 horas, y no se puede acortar ese tiempo, me gustaría resaltarlo para las esperas que se dicen. Además, tenemos una PCR ultrarápida que tarda una hora y cuarto exclusivamente para pacientes que ingresan en el hospital y que por su situación grave no pueden esperar".

En Microbiología se trabaja a 3 turnos, 24 horas los 7 días de la semana. No para. La ampliación de los horarios ha obligado a reforzar al equipo, doblando el número de profesionales que trabajan en el laboratorio. También se ha reforzado la parte de la enfermería, creando "un servicio nuevo de la nada". "Tenemos un laboratorio súper eficiente. En algún momento por algún atasco de pico de muestras se ha retrasado 8 o 10 horas más, pero en general la media es de 24 horas y que con el volumen que tenemos, me parece un tiempo muy bueno", subraya López.

"Hay algo importante que conocer y es que en este laboratorio y en todos, hay un tope. Podríamos habilitar 3 covicar más, pero la capacidad del laboratorio no da, porque los equipos técnicos que tenemos ya están absorbidos al 100%. Y de momento no tenemos disponibilidad, ni en Jerez ni en la mayoría de los laboratorios, de importar nuevos sistemas de tecnología", explica la doctora. "Nuestra capacidad tiene un tope pero lo estamos resolviendo francamente bien. Entendemos que hay que conciliar la demanda de covicar con la capacidad del laboratorio, pero nuestro laboratorio de referencia que es Puertas del Mar o el Virgen del Rocío están con una sobrecarga que nos impide derivar muestras", añade.

En el último mes y medio Jerez ha vivido un aumento constante de contagios con importantes picos de positivos. "Estuvimos marzo, abril y primero de mayo con un nivel alto. A final de mayo se notó la bajada. Junio, julio y agosto se relajó bastante y aunque todo el mundo pensaba que esto volvería, no nos imaginábamos que fuera con esta fuerza. En la primera quincena de septiembre subió de forma exponencial, tuvimos un pico en el puente de octubre que ha ido subiendo y ahora hemos tenido otro pico máximo en el puente de noviembre. Quizás por lo que todos sabemos, la movilidad de la gente", subraya López.

Las tres profesionales reconocen que las imágenes de los días de fiesta en la ciudad "nos provocaron mucha impotencia". "Todo lo que nosotros mejoramos con nuestro se viene abajo con esas situaciones. Con el Covid hemos aprendido algunas cosas y lo que está claro es que la distancia social es una de las más importantes. Desde aquí, desde este pequeño grupo de profesionales, hacemos un llamamiento a la gente, especialmente a los jóvenes, porque esto es una cosa seria. Se está invirtiendo mucho esfuerzo personal, mucho riesgo personal y muchos recursos que hay que quitarlos de otras partidas", reclaman. Pujante añade que "el personal está cansado pero tenemos un equipo estupendo. Trabajamos 24 horas sin parar pero la gente es profesional y da todo lo que puede".

Precisamente en esta segunda ola de contagios el perfil de los contagiados ha cambiado de forma radical. Si antes el 70-80% de los positivos se daban en personas mayores, desde el verano son los jóvenes los que concentran el mayor número de pruebas confirmadas. "Ha dado un vuelco y ahora el mayor grupo es de jóvenes entre 15 y 30 años. Es cierto que afortunadamente los jóvenes soportan mejor la enfermedad, pero el problema es que se mezclan con los ancianos. Somos muy sociables, pero ahora nos toca protegernos porque esto es una cosa seria", alerta la directora.

El hospital comenzó con una línea de autocovid, ahora hay tres pero se ha llegado a tener hasta 8 entradas en el centro. "Si mides el número de casos evidentemente estamos muy por encima que al principio de la crisis, pero es que durante el principio de la pandemia sólo se testaba a los positivos. En cuanto a la hospitalización, por lo que tengo entendido, todavía no hemos llegado al tope y hay capacidad de ingresos, aunque es verdad que está subiendo y estamos preocupados", declara la doctora.

La directora de Microbiología explica que "cuando se tiene un pico de detección de casos puedes prever que a los 15 días habrá un pico de ingresos. Y tras el puente de noviembre el hospital está preocupado porque probablemente en los próximos 15 días tendremos un mayor número de ingresos. La dirección está trabajando para ello y tomará las medidas que sean necesarias... Hemos aprendido y seguimos aprendiendo. En el laboratorio por ejemplo hemos aprendido en pocos días cómo afrontar una avalancha".