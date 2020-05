805 parados más sin contar con los miles de afectados por ERTE

805 parados más y el 2,5% de subida. Jerez volvió a romper en abril la barrera de los 33.000 desempleados -33.002 para ser exactos-. El dato del último mes, hecho público ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aunque malo, se aleja mucho del varapalo que sufrió el municipio jerezano en marzo, cuando el paro registrado se disparó en 4.300 personas y por encima del 15% en términos relativos en el inicio de la escalada por el impacto económico de la crisis del coronavirus. Pero a diferencia de marzo, el dato de abril no tiene en cuenta a los afectados por los ERTE, con lo que se desinfla, y mucho, el repunte del último mes.

Según la explicación de la Junta de Andalucía, en abril se ha corregido la anomalía estadística que supuso incluir en la comunidad autónoma a parte de los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo en la estadística en marzo. Eso explica que Andalucía, en general, y la provincia con Jerez al frente, en particular, tuvieran de las mayores subidas del país en marzo, como también explica que ahora figuren entre los territorios con menor incidencia de la subida en abril –la subida local y provincial está un punto por debajo dela media andaluza y cinco puntos y medio por debajo de la nacional–.

La normativa estatal, vigente desde 1985, señala que los afectados por ERTE se clasifican en el capítulo de demandantes de empleo no ocupados (DENOS) pero no entre los parados registrados, alega la Junta de Andalucía, que no aclara por qué se incluyeron en marzo, como tampoco corrige la desviación que desvirtúa el dato de abril.

En este apartado, el Servicio Andaluz de Empleo refleja un aumento en abril de cerca de 12.000 demandantes desocupados, con lo que su total se eleva ya por encima de los 53.500 tras un incremento mensual del 28%. La inmensa mayoría de los nuevos demandantes no ocupados, huelga decirlo, son afectados por ERTE, por lo que de haberse mantenido el criterio del mes anterior, la subida de abril se habría disparado por encima de los 10.000 parados en lugar delos 805 que arrojan las estadísticas.

Y con la opción que marca la normativa, la de no tenerlos en cuenta en el paro registrado, habría que descontar de marzo buena parte de los 7.000 demandantes no ocupados que afloraron entonces, con lo que el repunte de parados en abril también sería de varios miles, con toda probabilidad por encima de los 5.000.

La subida, aunque moderada, convierten al último mes en el peor abril de la historia

Jerez marca, con todo, su peor dato del paro desde marzo de 2016 (33.130) y el récord de abril desde 2015 (33.704). En toda la serie histórica, sólo hay dos subidas en este mes, las registradas en 2008 y 2005, con 87 y 115 parados más, respectivamente. Muy lejos, por tanto, del alza actual de 3.002 desempleados que convierten al último mes en el peor abril de la historia.

Esta distorsión afecta igualmente a la evolución interanual, que según los datos oficiales, alcanza los 5.670 parados de más tras un incremento del 20,74% –en marzo, la escalada se quedó en el 13,3% y 3.789 desempleados más–. La explicación, en este caso, es la pérdida de los contratos temporales propios de esta época del año, en la que se concentran los grandes eventos de la primavera jerezana, como la Semana Santa, que este año tenía encaje precisamente en abril.

La estacionalidad del empleo arrastra en su caída al sector servicios, el principal damnificado del coronavirus con un aumento mensual de 904 parados y 22.672 en su total (+4.15%), si bien el estado de alarma hace especial mella también en la industria, que acumula 1.805 desempleados y 70 más que en marzo tras un incremento del 4%.

La agricultura salva el último mes con apenas 13 parados más y 1.129 en su total (+1,16%), mientras que las personas sin empleo anterior registran un aumento de 72 parados (1,94%) que elevan su total a 3.775.

La construcción rompe la tendencia al alza con un descenso en abril de 254 parados y el -6,5%, si bien este sector fue el más afectado en marzo y también lo es en la comparativa del último año, que salda con un crecimiento de 1.031 parados y cerca del 40% más.

Los servicios registran un incremento interanual del 23% y 4.254 desempleados más, a los que se suman otros 302 parados de la industria (+20%) y 111 del sector agrícola (+10,9%). Los que buscan su primer empleo recortan en los últimos doce meses 28 parados (-0,73%).