Flipa con este pueblo de la provincia de Cádiz de apenas 4.000 habitantes que se apunta a la moda del 'plogging'

Entre la Sierra de Cádiz y la Campiña de Jerez se encuentra este encantador pueblo, cuyo nombre hace honor al enclave en el cual se ubica: San José del Valle. Hasta allí se desplazan los fines de semana y festivos, sobre todo, visitantes de localidades vecinas para disfrutar de todo lo que ofrece: naturaleza, gastronomía y su gente, especialmente.

Al igual que en meses anteriores, su Ayuntamiento ha diseñado una programación de actividades repartidas en el mes de septiembre. Un recital de poesía dedicado a Crisanto Calero, Festival de Títeres, una noche carnavalesca y conferencias muy interesantes son algunas de esas iniciativas. Sin embargo, llama la atención la prevista para el viernes 26 de septiembre. Este día, los organizadores proponen salir a practica plogging. Se trata de una práctica deportiva que combina el running con la recogida de desechos en el entorno.

El plogging comenzó en Suecia como actividad organizada, alrededor del año 2016. Posteriormente, se extendió a otros países en 2018 debido a la creciente preocupación por la contaminación plástica. Curiosamente, este municipio que apenas supera los 4.000 habitantes, organiza una salida para hacer plogging, convirtiéndose así en uno de los pioneros en impulsar esta práctica.

Una pareja practicando plogging en Inglaterra.

En cualquier caso, aquí está la programación completa para poder elegir.

Programación cultural de Septiembre

IV Festival de Títeres Titirivalle 2025. Tres sesiones que comienzan a las 20:30 horas en plaza de Andalucía.

Días 3 de septiembre: 'Sal sal, caracol', de El Grillo Títeres.

'Sal sal, caracol', de El Grillo Títeres. Día 4 de septiembre: Alejandra y sus dragones de Pequeños Duendes. Teatro de Títeres.

Alejandra y sus dragones de Pequeños Duendes. Teatro de Títeres. Día 5 de septiembre: 'El habla de los dientes' de Arte Fusión Títeres.

Sábado 6 de septiembre, a las 22:00 horas en el recinto ferial: Noche de Carnaval con la actuación de 'Apartamentos turísticos JuaniWainjaus', chirigota del Selu. Al finalizar, música de Dj.

Jueves 11 de septiembre, a las 20:00 horas en plaza Andalucía: II Encuentro de POesía en la Janda. Recital de poesía dedicado a Crisanto Calero.

Viernes 12 de septiembre, a las 18:00 horas en el Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez: Inauguración de la Exposición de Pintura de Manuel Jiménez Fernández (El Pampla).

Sábado 13 de septiembre, a las 20:30 horas en plaza de Andalucía: XXVI Gala de Artes Marciales.

Lunes 15 de septiembre: Comienza el Taller de Gimnasia Activa impartido por la asociación Solidaridad Intergeneracional. Tendrá lugar los lunes y miércoles a las 11:30 horas. Requiere inscripción previa en Mayores Activ@s.

X Jornadas de Memoria Histórica

Miércoles 17 de septiembre, a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez: Proyección del documental 'Alcancías' y posterior coloquio con el periodista Juan Miguel Baquero.

Jueves 18 de septiembre, a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal: Conferencia impartida por el historiador Santiago Moreno: 'San José del Valle, historias de la represión franquista".

Viernes 19 de septiembre, a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal: Homenaje a Juan Sánchez Gutiérrez.

Viernes 19 de septiembre, a las 10:30 horas en el Punto Vuela: Proyecto descubre San José del Valle Patrimonio Generacional.

Miércoles 24 de septiembre, a las 12:00 y 18:00 horas en el Auditorio Municipal: Presentación de la nueva web municipal.

Viernes 26 de septiembre, a las 09:00 horas: salida desde el Centro de Día para practicar Plogging, que combina el running con la recogida de residuos y desechos encontrados en medio de la naturaleza.

Actividades permanentes Mayores Activ@s: