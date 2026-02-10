Cortada al tráfico la calle Paúl de Jerez

La calle Paúl permanece este martes 10 de febrero cortada al tráfico por unas obras de reposición del firme de esta céntrica vía de Jerez de la Frontera.

El corte de la circulación al tráfico rodado se mantiene entre las intersecciones de la calle Sevilla y avenida alcalde Álvaro Domecq y calle Santo Domingo.

La interrrupción obedece al trabajo de reposición de un gran bache en el firme debido a unas obras previas acometidas por Aqualia en la red de saneamiento.

En principio, estas tareas se limitan al socavón existente en la mitad de la citada calle y no a otros agujeros aparecidos o acrecentados en el asfalto a consecuencia de las últimas lluvias caídas sobre la ciudad.

El Ayuntamiento de Jerez ya informó días atras de diversas actuaciones emprendidas en diversas zonas para paliar las incidencias del temporal en el viario público, "priorizando los sectores más peligrosos que detecta la Policía Local".

El Consistorio jerezano se refiere a las incidencias de los continuos temporales en la vía pública donde se han atendido, o se están atendiendo, alrededor de 40 casos por bacheo y socavones en la calzada.

Sobre este particular ha señalado que se han reforzado estos trabajos, aunque con la lluvia resulta muy complicado, recordando que “lleva lloviendo dos meses prácticamente y tenemos un problema añadido, que es que “la materia prima necesaria para ese tipo de reparaciones tiene que ser fabricado sin lluvia, por lo tanto, también hay un problema de suministro”.

Plan de reasfaltado de las calles de Jerez

Sobre la actuaciones que se están desarrollando Jaime Espinar señaló que se están atendiendo las demandas de la ciudadanía, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano 010, que está haciendo turnos de mañana, tarde y noche, y sobre todo las incidencias que va detectando la Policía Local de Jerez, que está “localizando esos puntos más conflictivos y peligrosos para la ciudadanía, con el fin de ir priorizando y trabajando de inmediato”.

En este contexto, Jaime Espinar ha avanzado a la ciudadanía que esta labor va a llevar tiempo y ha pedido precaución y paciencia, pero que tengan la seguridad de que no descansamos ni un segundo para que todo sea lo antes posible”.

Al hilo de esto el teniente de alcaldesa ha recalcado que el Gobierno municipal tiene preparado un plan de reasfaltado de las calles de Jerez, que se iba a anunciar hace dos semanas pero que se ha retrasado por los últimos acontecimientos.

Esta actuación, incluida dentro del plan de inversiones del Gobierno, “se va a llevar a cabo este año, con más de un millón de euros de inversión, para reasfaltar en todos los distritos”. Sin embargo, ha señalado “la prioridad en este momento es eliminar los peligros y prevenir más incidencias, aunque el riesgo cero no existe”.