Covijerez se alza con el primer premio en la XXI Fiesta del Mosto de Las Tablas

La Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora de las Angustias (Covijerez) fue la ganadora del concurso de la XXI Fiesta del Mosto celebrada en la barriada rural de Las Tablas, El Polila y Añina, premio que recogió Diego Borrego. La segunda plaza del concurso fue a parar a Ismael Gómez y la tercera recayó en las Bodega Lara, galardón que recogió Agustín Lara. La mayoría de los mostos presentados han sido de los pagos de Balbaína, Añina y San Julián; este año se han presentado al concurso del mosto bodegueros de Sanlúcar y Trebujena.

En cuanto al concurso de ajo campero tampoco resultó sencilla la elección de los ganadores. Casi una veintena de pequeños lebrillos fueron degustados para finalmente recaer el primer premio en Pepi Lara, autora junto con Ana Barba de la multitudinaria berza jerezana que se repartió a las decenas de personas que participaron en la XXI Fiesta del Mosto. El segundo premio del concurso de ajo campero lo obtuvo Raúl Lara mientras que Sergio Sáez se alzó con el tercer puesto.

Ganadores del Concurso de Ajo de Las Tablas.

La XXI Fiesta del Mosto, evento que cuenta colaboración de la delegación de Desarrollo Rural, ofreció varios espectáculos musicales que tuvieron como protagonistas a los coros de personas mayores de la Zona Sur y San Benito. Asimismo se pudo ver una exhibición flamenco body form. El final de fiesta lo puso el grupo El Trompo de Sanlúcar que con su gracejo, humor y música hizo las delicias de los presentes.