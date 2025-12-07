Las Tablas-El Polila-Añina celebra este domingo 7 de diciembre su XXI Fiesta del Mosto en el antiguo colegio de esta barriada jerezana.

La fiesta ya está en marcha con el concurso de mosto y de ajo campero y la esperada y multitudinaria degustación de berza.

La XXI Fiesta del Mosto se ha convertido en un homenaje a los pequeños bodegueros de la barriada, a los jóvenes emprendedores que mantienen los métodos ancestrales de elaboración de mostos y vinos, y a las cocineras de la barriada Pepi Lara y Ana Barba.

Ellas son capaces de elaborar una berza (en varias ollas simultáneamente) con 35 kilos de garbanzos, 15 de kilos de habichuelas, decenas de apios, acelgas, kilos de chorizo, morcilla y tocino para ser degustada por los cientos de jerezanos y jerezanas que asisten a este evento. Todo ello acompañado de 200 litros de mosto.

La elaboración de ajo campero para el concurso, por primera vez, ha sido posible verla en directo. El jurado lo componían enólogos del Consejo Regulador.