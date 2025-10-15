La creadora de contenido Sheyla Mierteran denuncia el abandono de dos canes dentro de una vivienda de Jerez en Instagram: "Esperan que los perros se mueran ahí"

Recientemente la creadora de contenido jerezana Sheyla Mierteran publicaba un vídeo bastante diferente a los habituales. La fooder que comparte su estilo de vida y ya acumula casi 9.000 seguidores en Instagram, cambió sus reseñas sobre establecimientos y platos por una denuncia y las reacciones no han tardado, aunque el resultado ha sido, cuando menos, decepcionante.

Cerca de su lugar de residencia, dice, se encuentran en el interior de una vivienda, ubicada en calle Vistalegre, a dos perros en estado de abandono desde hace varios días, sin comida ni agua. En un primer momento pidió colaboración para que se diera a conocer la situación de ambos animalitos, de modo que, alguna autoridad hiciera algo para poner fin a la situación en la que se encuentran.

En una actualización posterior, Mierteran informó de que había recibido una llamada por parte del Ayuntamiento de Jerez. Le informaron de que consideraban que, obviamente, los perros no pueden estar en esas condiciones y que se avisaría a la Policía para que actura. Según relató, personal de Medio Ambiente se había personado en el entorno de la vivienda para comprobar la situación de los peluditos abandonados. La creadora de contenido jerezana dio las gracias a sus seguidores, así como a otros usuarios que habían compartido el vídeo. "Para mí las redes sociales son esto: el compartir y ayudar", afirmaba. Además, aseguraba que le habían hehco llegar más casos similares que daría a conocer: "Tenemos que ponerle voz porque la gente se tapa los ojos".

Sin embargo, este miércoles, 15 de octubre, a mediodía, ha publicado un nuevo vídeo en el que no ha podido evitar llorar de impotencia. Según relata, la Policía Local y personal de Medio Ambiente: "Los dos se han limpiados las manos. Dicen que no pueden sacarlos porque no pueden romper el candado, ni leerles el microchip, que los perros están bien porque yo los estoy alimentado y dando de beber, pues están bien. No pueden hacer nada, no sé que esperan, que los perros se mueran ahí".

Propone sacarlos de la casa durante la tarde y pide ayuda para ello y para tenerlos de acogida.