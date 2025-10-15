El Ministerio insiste: Ryanair no se fue del Aeropuerto de Jerez por las tarifas, sino por su "política comercial"

Tanto el Ministerio de Transportes como Aena, el gestor aeroportuario, insiste en que Ryanair no se marchó de aeropuertos como el de Jerez por las tasas que debe abonar en esta terminal, sino por la política comercial que está llevando a cabo actualmente, centrada en retirarse de aeródromos regionales y potenciando su oferta en los de mayor tráfico.

En una respuesta a una pregunta formulada por un senador del PP en la Cámara Alta, el Gobierno central es tajante: "La causa del abandono de determinadas rutas por parte de Ryanair no está relacionada con las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos regionales, como ha anunciado la compañía, sino que responde a la política comercial de la aerolínea".

La low cost anunció a principios de enero que se marchaba de algunos aeródromos, entre ellos el de Jerez, a finales de marzo —hasta ese momento operaba con la terminal jerezana una ruta con Barcelona, que mantenía durante todo el año, y otras dos con Palma de Mallorca y Londres-Stansted, que solo funcionaba entre marzo y octubre—. Y semanas atrás, anunció una segunda bajada de operatividad en otros aeródromos, además de su negativa de continuar sin regresar a Jerez, para la temporada invernal que se iniciará a finales de año.

Tras esta decisión, el PP presentó varias preguntas al respecto tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado sobre los planes de Aena y del Ministerio ante esta situación. Y ahora están empezando a ser contestadas por el ejecutivo. En una de ellas, el ejecutivo apela a afirmaciones ya apuntadas semanas atrás tanto por el gestor aeroportuario como por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en varias comparecencias parlamentarias. En todas se insiste en lo mismo: no es un problema de tasas, sino que simplemente Ryanair está presionando para tratar de tener unas tarifas prácticamente a la carta y lo más baratas posibles.

En la respuesta del Gobierno, se insiste en este argumento de que todo es una estrategia comercial de la low cost irlandesa, dado que, tal y como señaló Óscar Puente en el Congreso recientemente, la compañía aumentará su oferta en España en más de un millón de plazas, pero lo hará "trasladando" su operatividad en los aeropuertos regioneales "a aeropuertos en los que la operativa le es más rentable", unas terminales donde debe abonar tasas superiores a las de Jerez pero que les permite "cobrar los billetes más caros".

El ejecutivo señala también que, "como consecuencia de la labor desarrollada por Aena para potenciar la conectividad", asegura que las rutas que deja Ryanair en los aeropuertos regionales "están siendo recuperadas por otras aerolíneas". En el caso de Jerez, Vueling ha aumentado su operatividad en verano en las dos conexiones que competía con Ryanair (Barcelona y Palma de Mallorca) con casi 200 operaciones más respecto a 2024, aunque bien es cierto que no ha cubierto el hueco dejado por la irlandesa. Mientras, no será hasta 2026 cuando la terminal recupere la conexión con Londres Stansted, que lo hará de la mano de Jet2.