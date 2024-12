Crudo escenario en Jerez para las personas sin hogar: "Vienen desesperados pidiendo mantas"

Cruz Roja Jerez atiende cada noche a unas 70 personas que viven en la calle. Les entregan una cena y tiempo para ser escuchados, puesto que la soledad es la peor compañía para aquellos que duermen sin un techo. Beatriz Romero Ruiz, técnica del programa de personas sin hogar de la Asamblea de Jerez de Cruz Roja, informa de que además del servicio de cena cuatro días a la semana, "los martes y jueves tenemos un servicio de ducha y lavandería. Además, intento tener siempre cosas como sacos de dormir, mantas, mochilas, cosas que le puedan ayudar"

"Ahora viene una época muy mala y vienen desesperados. El albergue siempre está saturado y están en una situación muy difícil en la calle. Por desgracia, cada vez hay más personas en situación de calle", declara Romero Ruiz. Desde Cruz Roja destacan que la mayoría de las personas sin hogar son hombres, "muchos jóvenes de Marruecos de 18 a 20 años. Y también otro grupo de mayores, tenemos usuarios de hasta más de 70 años, que no encuentran un lugar donde vivir. Algunos incluso tienen algo de ingresos, pero no encuentran una casa. Y después tenemos otro grupo de personas que consumen".

"Aquí se les asesora, se derivan a centros de rehabilitación o programas de empleo, se informa de todos los recursos... Se intenta trabajar con ellos para salir de esta situación, pero la verdad es que es muy complicado. No hay sitios, faltan viviendas y ayudas para salir. Aquí vienen muy perdidos, sobre todo los chicos jóvenes que vienen de otros países en los que les dicen que aquí encontrarán de todo y cuando llegan ven que no hay de nada, que no están los recursos que ellos creen", declara la técnica.

"Ahora mismo acabo de atender a dos chicos nuevos que han venido pidiendo mantas o sacos porque pasaban mucho frío. Ellos intentan refugiarse en algún sitio, como garajes, pero el escenario se complica mucho. Vienen desesperados por las bajas temperaturas", añade Romero Ruiz.

Desde Cruz Roja señalan que "hay mucha necesidad de sitios, como centros de días donde puedan echar el día. Con el frío y la lluvia necesitan sitios para refugiarse porque en el albergue no caben. Necesitan algún sitio donde pasar el día".

La Asamblea de Cruz Roja en Jerez y Hacedores Cádiz vuelven a unirse para celebrar el 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad, la cuarta edición del almuerzo navideño para personas sin hogar. Gracias a la generosidad de Javier Muñoz, chef de La Carboná (y miembro de #HacedoresCádiz), unas 70 personas en situación de vulnerabilidad extrema disfrutarán, sentados a la mesa, de un gran menú. "Están deseando la comida de Navidad, vienen preguntando desde hace dos meses fecha y hora. Queremos que se sientan 'en familia'. En la Navidad intentamos que no se sientan solos, porque hay un grave problema de soledad", subraya la responsable del servicio de Cruz Roja.