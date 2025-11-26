Cuartillos amanece con una furgoneta 'encallada' sobre su rotonda

La Guardia Civil ha estado este miércoles en el kilómetro 8 donde tuvo lugar el accidente

La furgoneta de alquiler, este mediodía en la rotonda de accceso a Cuartillos.
La furgoneta de alquiler, este mediodía en la rotonda de accceso a Cuartillos. / Manuel Aranda

Una furgoneta accidentada sobre una de las rotondas de acceso a Cuartillos se ha convertido en tema de conversación este miércoles en esta pedanía. A pesar de que oficialmente no se ha informado de ningún suceso, lo cierto es que hay vecinos que aseguran que tras sufrir un accidente con otro vehículo anoche, esta furgoneta fue abandonada. En su interior, según testimonios de residentes en la zona, se han encontrado "más de ochenta jarras llenas de gasolina".

Esto ha hecho pensar a los vecinos que pueda tratarse de una furgoneta usada para el narcotráfico ya que "además, es de alquiler y la Guardia Civil ha estado aquí esta mañana a primera hora de la mañana". El vehículo continuaba este mediodía encima de la rotonda de Cuartillos, a la altura del kilómetro 8, en la carretera A-2003, que une Jerez con La Barca. No obstante, algunos vecinos apuntan que "la habrán movido para que no moleste, porque no estaba encima de la rotonda tras el accidente".

