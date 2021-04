El cuidado de la barba está de moda: un negocio que crece rápido

Según Rubén Martínez, del portal Don Afeitado, Es un hecho que cada vez más hombres adoptan la necesidad de cuidar su imagen; y “esto es algo que en muchas ocasiones empieza por la barba”, señala Rubén.

De hecho, hoy en día las barberías están de moda, una moda que resurgió a partir de la barba hipster. También los hay quienes solicitan manicuras. ¿Qué es lo que está cambiando?El cuidado de la barba

El cuidado de la barba ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde antiguos dioses griegos, hasta la actualidad, hay un sinfín de historia.

Y es interesante cómo esta moda ha cambiado con el tiempo, ya que hace unas décadas, la moda era la del hombre velludo y descuidado. En cambio, hoy es más común ver tratamientos estéticos para hombres.

Ya lo apuntaba La Razón en 2019, cuando decía que los españoles son los segundos en el ranking de estética masculina; por detrás de los alemanes.

De hecho, el cuidado de la barba no es algo nuevo, ya que hace décadas también se había visto. Por ello, los barberos más veteranos en el área saben muy bien de ello.

Sin embargo, hubo un largo tiempo donde la barba era rasurada desde casa, y así los tratamientos estéticos declinaron. Es por ello que barberos muy experimentados argumentan que solo se trata de recuperar la práctica en la materia.

Todo esto ha cambiado radicalmente a raíz de la barba hipster, una tendencia que ha causado furor entre los hombres.

Es por ello que hoy en día la barbería está de moda. Todos quieren dejarse la barba hipster.

Pero ahí no termina la cosa, ya que estos tratamientos han evolucionado a un punto de servicio completo durante la última década. ¿Pero, cómo así que un servicio completo?

Todo esto es un servicio muy profesional, donde los barberos ofrecen a sus clientes todo lo que necesitan para su cuidado. Desde los mejores champús, estudio de la cara para servicios personalizados, masajes sensoriales… ¡Todo!

Y dado que hoy en día los hombres piden más tratamientos estéticos, la barbería está de moda. Así estas se han convertido además en centros de spa a la par que los de cuidados femeninos.

La barbería durante la pandemia

Llegada la pandemia por covid-19, la barbería, que estuvo en auge durante toda la década y aumentando, sufrió un golpe. Claro, no solo la barbería, sino muchos sectores de la economía.

Con las barberías cerradas, el trabajo cambió durante meses, y los hombres preferían hacer el trabajo en casa.

Esto no resultó bien, pues se dieron cuenta de que no es lo mismo afeitarse por su propia cuenta, por varias razones. Una de ellas es que el rostro no es simétrico, además de que, si no se tiene la misma habilidad en ambas manos, el trabajo se dificulta mucho.

Y más allá de eso, el problema también es que hay que saber muy bien cómo hacer el cuidado de la barba casero.

Todo esto lo dominan los profesionales barberos que, con su gran obra, pueden dar unos looks artísticos a sus clientes.

De todos modos, durante el 2020 se acrecentó la venta de productos de cuidado de la barba. Diferentes tipos de afeitadoras y productos cosméticos fueron buscadas para hacer el trabajo en casa.

Pero, donde quizá el cierre de las barberías causó el mayor problema, fue el cierre de los “templos” de estética para caballeros. Y es que ya no son simplemente barberías, son todo un santuario de ocio y relajación para hombres, al cual acudir cada 20-25 días.

Esto fue afectado por el riesgo de contagiarse de covid-19. Así que, uno de los recursos que utilizaron muchos barberos fue el trabajo a domicilio, aunque de igual manera se exponían.

Por suerte, nuestra sociedad ha logrado adaptarse a esta “nueva normalidad”, y con precaución y cautela, la barbería vuelve a al trabajo.

La barbería post covid-19

Al adaptarse nuestra sociedad a la “nueva normalidad”, el negocio de las barberías modernas seguirá su evolución. Todo esto gracias a que los hombres piden más tratamientos estéticos, haciendo evolucionar el sector.

Y no solo la adaptación ayudará a la barbería a tomar su curso normal, sino que con las ansiadas vacunas, será más pronto.

Así que, es cuestión de tiempo para seguir viendo el cuidado de la barba masculina, y el arte creado por los barberos. Son los profesionales que les ofrecen un gran servicio a los hombres más abiertos a su estética, creando looks increíbles.

Este es un negocio que, aún con el contrapié de la pandemia, ahora es que tiene vida para rato. Los barberos podrán seguir tranquilos haciendo su arte y perfeccionando sus servicios. Y, además, muchos ya esperaban finalmente a hacerse sus retoques estéticos.

Seguiremos viendo cómo el negocio de la barbería va evolucionando, y cómo se convierte cada vez en un spa a la par de los femeninos.

