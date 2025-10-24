El curso de 'Podología equina y herraje' finaliza en Jerez con la formación de 20 alumnos

Marta Bosquet y Rafael Olvera con los alumnos del curso de 'Podología equina y herraje' en la sede de la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez.

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Marta Bosquet, y el director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), Rafael Olvera, han clausurado en Jerez de la Frontera el Curso de podología equina y herraje, una formación especializada del IFAPA que aborda el cuidado de las extremidades equinas, sus principales patologías y el herraje.

“Este curso es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que quieran iniciar un empleo ligado al sector equino o mejorar su especialización en este campo”, ha señalado Marta Bosquet, que ha destacado también que la formación permite “generar empleo cualificado que contribuye a la fijación de población al medio rural”.

Por su parte, Rafael Olvera ha destacado que es la primera vez que se ha podido llevar a cabo una formación conjunta entre dos instituciones de la Junta de Andalucía gracias a un convenio firmado anteriormente. “Asimismo, espero que éste sea el comienzo de otras muchas acciones que ayuden a consolidar este tipo de actuaciones dentro del ámbito ecuestre”.

En total, veinte alumnos han cursado esta formación, que ha contado con una parte teórica celebrada en las instalaciones del centro IFAPA Rancho de la Merced, y una parte práctica en la Real Escuela.

Materia incluida en el curso de 'Podología equina y herraje'

Los estudiantes han podido aprender sobre la anatomía y fisiología equinas, su podología y ortopedia, aspectos sobre el herrado y sobre los útiles y herramientas para el casco y la herradura.

Además, se han estudiado los tipos y fases de los herrajes, las patologías generales y el herraje ortopédico, así como nociones sobre la higiene del pie equino y el manejo del caballo,

El personal docente de esta formación, coordinada por el técnico especialista del IFAPA, José Núñez, ha estado compuesto por veterinarios clínicos con experiencia en podología y ortopedia equina, así como por herradores expertos en esta materia.

El programa del curso básico de “Podología equina y herraje” es gratuito para los alumnos y tiene carácter teórico-práctico. La actividad se ha compuesto de 30 horas de formación presencial cofinanciadas al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía.

Próximo curso de 'Podología equina y herraje' en la Puebla de Guzmán

La próxima edición de este curso, programada en Puebla de Guzmán (Huelva), del 1 al 5 de diciembre, ya está publicada en el Portal de Actividades de Formación y Transferencia en la página web del IFAPA para todos los interesados en inscribirse, que pueden hacerlo a través de este enlace.