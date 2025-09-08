Todo sobre los cursos gratuitos en creatividad y nuevas tecnologías en Jerez

Una imagen de la ilustradora Marta Orse, una de las docentes del ciclo.

Se pone en marcha el programa Cámara Creativa, una iniciativa pionera de formación especializada en el ámbito cultural y creativo que se celebrará entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre en el Coworking Cultura y Empresa Cámara, en Calle Sevilla, 15.

El programa incluye un total de 10 cursos gratuitos, con plazas limitadas, dirigidos a empresas culturales, profesionales creativos y emprendedores. Con una duración de entre 14 y 16 horas cada uno, se desarrollarán en horario de tarde, de lunes a jueves (17 a 21 horas), y contarán con un certificado de asistencia expedido por la Cámara de Comercio de Jerez.

Las formaciones abarcan cinco grandes bloques temáticos:

Ilustración & Cómic (ilustración digital, narrativa visual)

(ilustración digital, narrativa visual) Diseño Visual (InDesign, Photoshop y Adobe Express aplicados a proyectos culturales)

(InDesign, Photoshop y Adobe Express aplicados a proyectos culturales) Tecnología Creativa (IA generativa para comunicación y modelado 3D)

(IA generativa para comunicación y modelado 3D) Animación (animación 2D y motion graphics)

(animación 2D y motion graphics) Emprendimiento y organización (branding personal, orientación profesional y gestión de proyectos creativos)

El equipo docente está formado por profesionales de reconocido prestigio en el sector, entre ellos José Luis Ágreda, Hilario Abad, Alejandro Masferrer, Auxi Alba, Marta Orse, Irene Roga, Anna Payán, Ale Rojas y Esteban Ruiz, entre otros.

La matrícula es gratuita hasta completar aforo y puede formalizarse a través de la web: https://www.coworkingjerez.com/camara-creativa

Con este programa, la Cámara de Comercio de Jerez refuerza su apuesta por la innovación, la formación y el fortalecimiento del sector cultural y creativo, consolidando a Jerez como un referente en el ámbito de las industrias creativas y tecnológicas.

El programa de Formación Permanente Cámara Creativa está organizado por la Cámara de Comercio de Jerez, gracias a la financiación de DipuInnova+ 2025, un programa del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, destinado a impulsar la innovación y la competitividad en la provincia.