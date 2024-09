Marta Orse, la ilustradora jerezana de las emociones que triunfa en las librerías

¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando alguien nos abraza? Pronto lo sabrás. Este 25 de septiembre llega a la librerías el primer libro de la colección 'La Neurona exploradora' con 'Necesito un abrazo' (Timunmás), un cuento que nos ayuda a entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos tristes y cómo gestionarlo, obra de Isabel Rojas Estapé, con ilustraciones de la jerezana Marta Orse.

Comprender las emociones desde la infancia es clave para un mayor bienestar. Estos cuentos infantiles son un medio perfecto para entender cómo funciona nuestra mente y tener trucos para saber afrontar los momentos difíciles. Basándose en la neurociencia, y a través del entrañable personaje de Neurita, Isabel Rojas Estapé explica qué ocurre en el cerebro y cómo reacciona nuestro cuerpo cuando nos sentimos de un determinado modo y, a partir de ahí, sugiere cómo gestionarlo. La salud mental es un tema importante que hay que trabajar desde pequeños. Los libros pretenden animar a los niños y a sus familias a tomar las riendas de sus pensamientos y a vivir una vida más plena.

Portadas de los dos primeros libros de la colección.

En este libro, Isabel Rojas Estapé explica de manera sencilla conceptos de neurociencia como:

El cortisol es como un superhéroe que se pone en marcha en situaciones difíciles. Cuando vemos un monstruo o pensamos que alguien nos puede hacer daño, esta hormona se activa y nos da energía para poder salir huyendo. Pero si pensamos que hay monstruos todo el rato o por todos lados, en vez de ayudarnos, este superhéroe se agotará y empezará a sacar pompas que huelen muy mal y que terminaran por intoxicarnos.

es como un superhéroe que se pone en marcha en situaciones difíciles. Cuando vemos un monstruo o pensamos que alguien nos puede hacer daño, esta hormona se activa y nos da energía para poder salir huyendo. Pero si pensamos que hay monstruos todo el rato o por todos lados, en vez de ayudarnos, este superhéroe se agotará y empezará a sacar pompas que huelen muy mal y que terminaran por intoxicarnos. La oxitocina es como un hada mágica que libera pompitas de amor por todo el cuerpo, llenándonos de una sensación cálida y feliz. Se activa cuando nos sentimos amados y unidos a las personas a las que queremos. Por eso dar abrazos a nuestros seres queridos, o reírnos con nuestra familia y amigos hacen que esta hada se active y nos sintamos felices.

"A Cris le dan una noticia que no le gusta nada: ¡sus padres han decidido mudarse a otra ciudad! Como es lógico, se ha puesto muy triste. Tanto que solo tiene ganas de llorar, y es incapaz de salir de ese estado. Por suerte, sé cómo ayudarla a tomar las riendas de esa tristeza y a convertir los pensamientos grises en momentos llenos de color. ¿Quieres saber cómo?", adelanta la sinopsis.

En este libro, además de desvelar qué ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos tristes, descubriremos quiénes son los protagonistas en nuestro cerebro y cómo nos hacen sentir. En él encontrarás consejos y herramientas para actuar frente a esta emoción: la tristeza. El libro está recomendado para niños a partir de 4 años.

Isabel Rojas Estapé viene de una familia de psiquiatras y de psicólogos. Su padre, el Dr. Enrique Rojas, las adentró tanto a ella como a su hermana Marian Rojas en el mundo de la mente humana con sus emociones y sus conductas. Trabajan en la misma consulta en la que ayudan a mayores y a pequeños a saber gestionar su mundo emocional. Pasión o profesión hacen que se hable de un “gen Rojas” de la psicología que hace que sean unos apasionados de su labor.

La editorial prevé publicar los siguientes tres libros, relacionados con la alegría, la rabia y el miedo, antes de la primavera de 2025.

Más sobre Marta Orse

La editorial se puso en contacto con la ilustradora jerezana para ofrecerle un proyecto en el que creían que Orse podría encajar por su estilo de dibujo, muy centrado en los últimos tiempos en las emociones. "Como me interesa mucho el mundo emocional y creo que está muy bien que cada vez haya más herramientas para que los niños se puedan gestionar, pues me sumé al proyecto y empezamos a trabajar en esta historia", cuenta Marta.

Marta nació en Jerez en 1987. Actualmente vive en El Puerto de Santa María. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, posteriormente se formó como ilustradora en una escuela de artes y diseño también de Granada. Actualmente también está haciendo el doctorado.

Durante unos años, compaginó el trabajo de diseñadora textil y de producto con el de ilustradora, hasta que finalmente lo dejó todo para dedicarse a la ilustración a tiempo completo, "porque era lo que realmente me hacía feliz. Siempre he trabajado de forma tradicional con grafito, lápices y acuarelas, pero cuando decidí centrarme en la ilustración infantil, me compré un ipad y di el salto a lo digital. Desde entonces trabajo con él, con la herramienta de dibujo Procreate".

Desde 2021, representa a Marta la agencia de ilustradores americana Astound Agency y desde entonces ha estado trabajando con clientes de todo el mundo, desde América hasta Korea (Harper Collins, Oxford University Press, Highlights for Chilndrens...).

En España ha colaborado para editoriales como Penguin Random House, con el libro 'Cuentos poderosos para familias imperfectas' (de Ana Acosta), la maravillosa revista infantil de temática ecosocial, 'Pantera', de la editorial valenciana Savanna Books, con los que además está realizando un libro de aventuras para jóvenes lectores que saldrá a la luz la próxima primavera; Grupo Anaya, Editorial Sargantana (con los libros 'Me chupo el dedo' y 'La tienda de los miedos', escritos por Sara Noguera) o Timunmás, del Grupo Planeta, con el que está haciendo ahora la mencionada colección de 'La Neurona exploradora' de Isabel Rojas Estapé.