Decenas de aficionados a los bonsáis se darán cita este sábado en Jerez

La AAVV Parque Atlántico será el punto de encuentro para aficionados a los bonsáis este sábado 1 de noviembre. La cita incluye demostraciones de técnicas avanzadas, mercado de complementos y una zona de convivencia, buscando potenciar el sector en la provincia de Cádiz.

El mundo del bonsái echa raíces firmes en Jerez de la Frontera con un evento de gran envergadura. La sede vecinal será el punto de encuentro de decenas de aficionados en una jornada especial organizada conjuntamente con el Grupo Fondo Norte de Bonsái. El objetivo es claro: hacer crecer la afición en la provincia con demostraciones, intercambio de experiencias y un ambiente de convivencia abierto a todos los públicos.

El evento, que se espera sea un hito para la comunidad bonsaísta de la zona, no solo está enfocado en la exhibición de ejemplares, sino en el intercambio práctico de conocimientos, arbolitos y complementos. Esta filosofía busca crear un entorno de aprendizaje dinámico y colaborativo.

De la semilla a la ‘Madera Muerta’

La jornada ofrecerá demostraciones en vivo de técnicas avanzadas de cultivo, que van más allá de la simple poda. Los expertos asistentes profundizarán en métodos complejos como la difícil técnica del “madera muerta” (shari o jin), que consiste en el tratamiento artístico de partes del tronco y las ramas para simular el paso del tiempo y la lucha contra los elementos, dotando al bonsái de un carácter dramático y ancestral.

Además de las demostraciones, los organizadores han confirmado que se instalará un área de mercado y convivencia donde los asistentes podrán almorzar y tomar refrescos. Este espacio está especialmente diseñado para que los principiantes puedan resolver sus dudas de cuidado y diseño con los expertos, y para que los aficionados puedan intercambiar o adquirir nuevos ejemplares.

El Auge del Bonsái en la Ciudad

La elección de la sede de la AAVV Parque Atlántico facilita tanto el acceso como la visibilidad del evento. La cita, que tiene lugar en un día festivo, busca atraer tanto a bonsaístas experimentados como a público general que simplemente sienta curiosidad por el arte milenario del bonsái.

Si bien Jerez ya cuenta con otras iniciativas recurrentes y aficionados de larga trayectoria, la organización de este "macro-evento" por esta nueva asociación local subraya el crecimiento exponencial y el dinamismo de la afición en la ciudad en los últimos años, con una comunidad cada vez más organizada y activa.

La celebración de esta jornada es vista por el sector como un indicador de que el bonsái va más allá de un simple hobby para convertirse en un estilo de vida que promueve la calma, la paciencia y la conexión íntima con la naturaleza. Los organizadores esperan que el éxito de esta convocatoria se traduzca en futuros encuentros, exposiciones de mayor alcance y una mayor colaboración entre las distintas asociaciones y aficionados de toda la provincia.

El evento tendrá lugar el próximo 1 de noviembre en la AAVV Parque Atlántico desde 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es libre para todos aquellos que deseen sumergirse en la disciplina de los árboles en miniatura.