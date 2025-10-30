Qué hacer en Jerez este fin de semana: Halloween, música, teatro y mucho más

Rami Alqhai, a la izquierda y Javier Núnez, a la derecha, estarán en el teatro Villamarta de Jerez con 'Danzas y Melodías de la Spagna Antigua'

Taller Práctico 'Herramientas digitales que te harán la vida más fácil'

El Ayuntamiento de Jerez ofrece este jueves, 30 de octubre, otro de sus programas de formación empresarial gratuito, especialmente dirigido a los pequeños establecimientos comerciales de la ciudad, a los autónomos en general y a las micro empresas.

En esta ocasión el taller práctico lleva como título 'Herramientas digitales que te harán la vida más fácil' y consta de tres partes: una práctica, con la configuración básica de un CRM gratuito y un software de facturación electrónica. Otra con casos de éxito, como la Pyme local que ahorró 30 horas al mes automatizando tareas administrativas y el apartado de ciberseguridad, en la que se aportan consejos prácticos para proteger tu negocio de amenazas comunes.

El taller se celebrará en el salón de Actos de la Delegación de Empleo en la avenida Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9. la tarde del jueves 30 de 17:00 a 19:00 horas.

Presentación del libro 'Evolución y desarrollo del líder'

La Biblioteca Municipal Central (Alameda del Banco 7-8) acoge este jueves, 30 de octubre, la presentacón del libro 'Evolución y desarrollo del líder. Una perspectiva psicológica', del autor José Ignacio Conejero. El evento comenzará a las 18:30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Programación completa aquí.

Programación de Halloween en Jerez

Desde las 17:30, horas, antes de que la oscuridad os aceche con sus pesadillas, el Ayuntamiento de Jerez tiene preparado toda una serie de actividades por el centro de Jerez para que os lo paséis de miedo, desde concurso de disfraces (monstruosos se suponen) hasta pasacalles, ruta de dulces típicos o Pasaje del Terror para los/las valientes.

Calaveras gigantes y miles de premios directos para celebrar Halloween en Jerez

Luz Shopping celebra Halloween con una propuesta experiencial para toda la familia que combina elementos decorativos singulares, premios directos y promociones exclusivas. Hasta el 2 de noviembre el centro cuenta con una exposición de calaveras gigantes instaladas en distintos puntos de su zona outlet. Con unas dimensiones de 1,83 metros de alto por 1,20 de ancho, estas tres piezas ofrecen a los visitantes una oportunidad única para fotografiarse y compartir sus imágenes en redes sociales. El 'Superjueves terrorífico' se suma también a esta celebración con una edición especial extendida hasta el sábado 1 de noviembre, que contará con un toque especial para celebrar Halloween con los mejores descuentos y ofertas especiales. En ella participan marcas como Ikea, Adidas, Pepe Jeans, Scalpers, Skechers, Parfois, Fifty, Superdry, Foster’s Hollywood, Muerde La Pasta y Karting Jerez, entre otras, con promociones exclusivas en moda, restauración y ocio. Más información: https://www.diariodejerez.es/jerez/calaveras-gigantes-miles-premios-directos-halloween-luz-shopping_0_2005107102.html

Concierto de Rami Alqhai y Javier Núñez en el teatro Villamarta

El Teatro Villamarta, dentro de su ciclo de música clásica, propone el concierto titulado 'Danzas y Melodías de la España Antigua' a cargo de los artistas Rami Alqhai (viola de gamba) y Javier Núñez (clave). Ambos músico llevan una vida juntos de escenario en escenario difundiendo los tesoros de la música antigua. Ahora ofrecen un nuevo episodio de su fructífera unión artística abarcando un amplio periodo histórico de la música antigua española.

Considerados figuras internacionales, forman parte del grupo Accademia del Piacere. El programa de su concierto ern Jerez consta de piezas de Diego Ortiz (c.1519-c.1570) Recercadas I, III y V , para viola ·Recercadas IV y VIII Gaspar Sanz (1640-1710) Marizápalos , para viola Antonio Martín y Coll (c.1680-c.1734) / IMPROVISACIÓN ·Canarios Anónimo italiano (c. 1690) Tochata & Passagagli, para clave Salamone Rossi (c.1570-1630) Sonata XII sopra la Bergamasca Alonso Mudarra (1510-1580) Romanescas Riccardo Rogniono (c.1550-1620) Ancor che col partire Andrea Falconieri (1585-1656) La Suave Melodía y su Corrente Bernardo Storace (fl.1664) Monica, para clave solo Gaspar Sanz Pavana Antonio Martín y Coll / Improvisación Folías

La cita será este jueves, 30 de octubre, a partir de las 20:30 horas. Las entradas tienen un precio único de 15 euros.

Teatro 'Jueves y familia'

La sala Compañía de Jerez, coincidiendo con la celebración de Halloween, programa este jueves, 30 de octubre, el montaje 'Jueves y familia. Una parodia musical terrorífica' a cargo de La Máscara Producciones.

La obra 'Jueves y Familia' nos presenta a Jueves, una adolescente gótica autoproclamada prima de Miércoles Addams, que, con su peculiar estilo y humor ácido, provoca situaciones hilarantes dentro de una misteriosa mansión familiar.

Una parodia musical cargada de canciones originales, guiños góticos y mucho humor que hará que tanto amantes del teatro como futuros actores se sientan parte del espectáculo.

La función arrancará a las 17:00 horas y el precio de las entradas asciende a 15 euros más gastos de gestión y están disponibles en El Corte Inglés y Giglon.com.

Doble recital de Laura Gallego

La artista jerezana Laura Gallego juega este fin de semana en casa con una doble actuación en el Teatro Villamarta con el espectáculo 'La Última Folclórica'. La función es un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. Con este montaje, la cantante rinde homenaje al legado de las grandes figuras del género como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, animando a que alguien recoja el testigo y continúe la tradición.

'La Última Folclórica' es, ante todo, una reivindicación: de un arte, de una forma de sentir y de una identidad artística absolutamente propia. Las dos citas será este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el coliseo jerezano. Las entradas oscilan entre los 20 y los 36 euros.

Halloween en el Zoo

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez ha organizado un programa de actividades con motivo de Halloween para disfrutar en una compelta jornada terrorífica este sábado 1 de noviembre. La programación es muy amplia y hay para todos los gustos por lo que el miedo, la divulgación científica y la diversión están garantizados. En esta edición se estrena el Pasaje del Terror que estará situado en la instalación de anfibios y reptiles así como el pasacalle de Halloween, que se celebrará en la avenida principal, a cargo de la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez.

Las actividades se desarrollarán entre las 10:00 horas y las 17:30 horas. Los niños disfrazados de Halloween entran gratis pero deberán estar acompañados de un adulto que pagará la entrada. Para consultar la programación pinche en este enlace.

Función de teatro con Tras el trapo

La compañía Tras el trapo pondrá en escena la obra 'Radio Béquer' en la sala La Quemá este viernes, 31 de octubre, a partir de las 21:00 horas. Esta es la sinopsis: Al cumplirse el primer aniversario de la trágica muerte del popular locutor Bienvenido Pérez, sus compañeros de “Radio Bécquer” realizan una programación especial para honrar su memoria y celebrar su talento y generosidad. Ese enorme talento suyo; un talento inconmensurable que tanto gozo y alegrías supo proporcionar a través de las ondas. “Radio Bécquer” es un divertido espectáculo que evoca los espacios radiofónicos de fi nales de los años 50. Una mirada nostálgica, no exenta de ironía, que nos invita a viajar en el tiempo y rememorar una época de nuestra historia reciente.

La función está prevista a las 21:00 horas. La entrada es un donativo de 10 euros y se puede reservar el número de teléfono vía whatsapp 676 758 188. Aviso: a los que vayan vestidos de los años 50 o de Halloween se les invitará a una copa de vino de Jerez.

Concierto de banda tributo a Estopa

El grupo Retroactivos, una banda tributo de los celebérrimos Estopa, ofrecerá un concierto este próximo sábado, 1 de noviembre, en la sala La Guarida del Ángel. La organización invita a disfrutar de un homenaje inolvidable con músicos de primer nivel que interpretarán los grandes éxitos de la banda de los hermanos David y José Manuel Muñoz incluyendo sus mejores temas y rarezas que marcaron a toda una generación. "Será una noche cargada de rumba, energía y nostalgia". El recital comenzará a las 23:00 horas. Las entradas cuestan 12 euros + gastos de gstión anticipada en entradium y mala música y 15 euros en taquilla.

Visualizar y sentir el arte

El Palacio San Dionisio albergarñá este sábado, 1 de noviembre, a las 20 horas, la ponencia-degustación 'Sentir el arte' con David Saborido, con degustación de vinos y productos de la tierra. Tendrá una duración de dos horas y un precio de 20 euros. Reservas en: 956 694 622.

'Las líneas del silencio'

La Fundación Caballero Bonald acoge la presentación de la novela 'Las líneas del silencio' de Francisco Piniella, publicada por Libros de la Herida. Presentadores: Lola Rueda y José María Gómez Valero.El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez), el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.