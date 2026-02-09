La demanda de empleo extranjera en Jerez sube casi un 6% en un año

El arranque de 2026 ha dejado cifras positivas en cuanto a la incorporación de ciudadanos extranjeros al mercado laboral de Jerez. Según los últimos datos publicados por el Observatorio Argos, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo, durante el mes de enero se registraron un total de 378 contratos a personas procedentes del extranjero. Esta cifra supone un incremento del 3,56% respecto al mes anterior y un notable repunte interanual del 14,89%.

No obstante, actualmente, el peso de la mano de obra extranjera representa apenas un 6,30% del total de la contratación registrada en el municipio. Dentro de los denominados ‘Gran grupo de ocupación’, el mayor número de acuerdos laborales se cerró en el de ‘Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores’, con 125 contratos. En segundo lugar, son las ‘Ocupaciones elementales’ las que cuentan con más altas, con 113 en total

Radiografía del empleo: Sectores y perfiles

La hostelería se consolida mes tras mes como el principal motor de empleo para este colectivo, sumando 101 contratos en un solo mes. Le siguen en importancia sectores como actividades administrativas y servicios auxiliares (49 contratos), la construcción (41 contratos) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (41 contratos).

En cuanto al perfil del trabajador, existe una predominancia masculina, con 218 hombres frente a 160 mujeres contratadas. Por edades, el grueso de la actividad se concentra en el tramo de los 25 a 44 años, que aglutina 220 de las firmas totales.

Destaca el número de altas que fueron firmadas por personas con estudios primarios completos (147) o secundarios (144), seguidos de aquellos con estudios postsecundarios (55 firmas).

Un dato relevante es el origen de los trabajadores: la inmensa mayoría (341 personas) procede de países fuera de la Unión Europea, mientras que solo 37 contratos correspondieron a ciudadanos comunitarios.

A pesar del crecimiento en la contratación, la estabilidad laboral sigue siendo el caballo de batalla. El 54% de los contratos realizados en enero fueron de carácter temporal (204), frente a 174 contratos indefinidos.

Demanda de empleo

El Observatorio Argos detalla también que Jerez cerró enero con un total de 1.627 extranjeros demandantes de empleo, de los cuales hasta 1.024 se encuentran en situación de paro.

Esto significa que el número de demandantes extranjeros de empleo ha crecido un 3,81% respecto a diciembre y casi un 6% (5,99%) si se compara con los datos de hace un año, es decir, enero de 2025.

Llama especialmente la atención el alto volumen de demandantes sin empleo anterior (561 personas). Entre quienes sí han trabajado antes, la hostelería vuelve a ser el sector de origen mayoritario (311 personas).

El perfil de estos extranjeros que buscan una oportunidad laboral en la ciudad es el de personas de entre 45 y 49 años (205 personas), seguidos de aquellos de 35 a 39 años (204). A nivel global, son más las mujeres que buscan trabajar (897 demandantes).

El bajo nivel formativo de estas personas es uno de los principales problemas a la hora de encontrar empleo en Jerez. De hecho, hasta 949 tienen estudios primarios incompletos y 146, no tienen estudios.

La mayoría de estos demandantes busca insertarse en ocupaciones de servicios de limpieza (un 14,6%), como asalariados en servicios de restauración (más de un 12%) o como peones de construcción (más de un 10%).

A nivel andaluz, las nacionalidades con mayor volumen de demandantes en la ciudad son Marruecos con 310 personas (19,05%); Colombia con 174 personas (10,69%) y Mali con 122 personas (7,50%).