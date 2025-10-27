La denuncia de Pelayo: "Jerez con 1.185 kilómetros cuadrados recibe la misma financiación que La Coruña con 38 kilómetros de extensión"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha vuelto a reclamar que el municipio de Jerez reciba una financiación singular debido a la extensión de su territorio. "Vamos a pedir un criterio distintivo de financiación por parte del Estado que recoja la singularidad de los municipios más extensos como el de Jerez", ha dicho.

García-Pelayo ha puesto como ejemplo la ciudad de La Coruña que tiene prácticamente los mismos habitantes que Jerez, pero tiene 38 kilómetros cuadrados de extensión por los 1.185 kilómetros cuadrados que tiene Jerez y, sin embargo, "recibimos la misma financiación del Estado que recibe Coruña, es decir, nos tratan igual a ciudades que somos desiguales".

"En el caso de Jerez tenemos que llevar el servicio público de autobús a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, la limpieza, las actividades de ocio y de cultura, recoger la basura. No es justo que las ciudades que somos desiguales tengamos los mismos criterios de financiación por eso vamos a ir trabajando, ahora que se está produciendo el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, en un modelo de financiación local que recoja un criterio distintivo que reconozca la singularidad que tenemos los territorios más extensos", ha explicado la alcaldesa.

"Jerez es uno de los términos municipales más extensos de España, creo que está entre los seis primeros, y lo que no es normal es que no haya un criterio diferenciador a la hora de recibir los fondos del Estado. Si no es imposible mantener los servicios públicos de la ciudad como los jerezanos merecen y necesitan", ha concluido García-Pelayo.

Por otro lado, la alcaldesa ha agradecido a la Junta de Andalucía "su implicación" en la limpieza de caminos rurales y vías pecuarias de la zona rural de Jerez. "Son casi 700.000 euros los que lleva invertidos la Junta en estos caminos, de los que 300.000 son para vías afectadas por la DANA. Son caminos que se convierten en verdaderas vías de comunicación entre localidades".

Esta inversión sirve también "para minimizar los posibles daños que puedan ocasionar las inclemencias meteorológicas". "El agua es incontrolable y tenemos que estar lo mejor preparados posible. Por lo que se está trabajando en Cañada del Carrillo, Cuartillos, en Cuerpo de Hombre, en la limpieza de arroyos en Las Pachecas, en Nueva Jarilla, y en El Portal, en La Guareña, en los distintos puntos 'negros' que sufren de manera más virulenta las aguas. Estamos poniendo todos nuestros medios con las capacidades que tenemos para prevenir·.

Y en este sentido, la alcaldesa también ha adelantado que la actualización del Plan de Emergencia Municipal se sacará en breve a consulta pública, un Plan que recoge distintas actuaciones "para prevenir sucesos que no queremos que se produzcan, pero para poder afrontarlos si se producen".