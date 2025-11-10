Denuncian que el Ayuntamiento de Jerez "maltrata" a los vecinos del centro histórico

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha vuelto a denunciar "el descontrol por parte del Ayuntamiento y la absoluta falta de respeto al descanso vecinal. Una necesidad y un derecho fundamental".

Los afectados apunta que a lo largo de la madrugada del pasado domingo, "estuvimos recibiendo llamadas y mensajes de vecinos desesperados. La Alameda Vieja, ni puede ni debe ser escenario de conciertos de ese calibre -en referencia al Rabanito Festival-. Conciertos que tenían previsto acabar a las 2 de la mañana".

"Volvemos a denunciar una semana más está situación desesperante. Volvemos a denunciar el incumplimiento de los horarios de descanso y el reglamento y ordenanza acústica. No es una noche, no es algo puntual, no es ni siquiera una situación anecdótica... es fin de semana tras fin de semana, en el mismo preludio a las zambombas. ¿Qué nos espera en unas semanas?".

"La semana pasada -añaden- fueron los altavoces colocados debajo de las ventanas de los vecinos en Plaza del Banco y este fin de semana, los ruidos del concierto llegaban a la zona Sur. La normativa acústica exige en actividades musicales al aire libre, la instalación de limitadores que garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, máxime en zona residencial. ¿Dónde estaban esos limitadores?".

Los vecinos recuerdan que el centro histórico "no es un polígono industrial. Si el Ayuntamiento no está dispuesto a cumplir la legislación en un entorno residencial, que traslade los eventos a lugares habilitados. No podemos seguir pagando este peaje por vivir donde hemos elegido hacerlo. El descanso no es solo un derecho fundamental, es una necesidad. Y hasta que esta situación no se resuelva, seguiremos denunciando públicamente este maltrato. Volvemos a pedir al Ayuntamiento que cumpla y haga cumplir la normativa".