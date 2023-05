Denuncian que la Policía Nacional de Jerez no puede usar parte de los coches patrullas

CEP, la Confederación Española de Policía, ha alertado de que la Comisaría jerezana apenas cuenta con vehículos para patrullar por las calles de la ciudad. El motivo es que, aunque los ‘zetas’ se encuentran en el aparcamiento de las instalaciones policiales, estos no pueden salir a la calle ya que no está en vigor el contrato de ‘renting’ por los que fueron suministrados, de ahí que no cuenten con la documentación necesaria para poder ser utilizados.

De este modo, y según apuntaron desde este sindicato policial, en estos días los agentes adscritos a la Comisaría jerezana solo disponen de “cuatro vehículos rotulados” para realizar las patrullas. A ello se une que uno de ellos es una furgoneta y otro es un vehículo ‘cedido’ por la UPR (Unidad de Prevención y Reacción).

El motivo es, según explicaron desde este sindicato, que se "rompió” el contrato de ‘renting’ de suministro de estos coches patrullas suscrito por la Dirección General de Policía, de ahí que estos no cuenten en este momento con cobertura legal para poder ser usados. Estos se encuentran en el aparcamiento de la Comisaría, pero no pueden usarse. Sí están operativos, en cambio, los que fueron adquiridos por el Ministerio.

CEP explicó que tienen constancia de que tanto los máximos responsables de la Comisaría en Jerez como del Provincial están trabajando para intentar resolver este problema lo antes posible, teniendo en cuenta que el cuerpo ha tenido un intenso trabajo durante el pasado fin de semana de motos en Jerez y este sábado comienza la Feria del Caballo.