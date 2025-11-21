El Aeropuerto de Jerez tendrá más vuelos con el norte de España en 2026

Para la próxima temporada alta de 2026, el Aeropuerto de Jerez tendrá más vuelos con las terminales de Bilbao y Asturias. Así, tanto Vueling como Volotea han programado más conexiones respecto a las realizadas durante el pasado verano. Mientras tanto, aún está por confirmarse la ruta con Santander, que a día de hoy no ha empezado a comercializarse.

Semanas atrás, la aerolínea Vueling anunció un incremento de su operatividad en las tres conexiones que tiene con Jerez (Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao) para el próximo año. En el caso de la ruta con la capital vizcaína, se informó de que esta ruta pararía a tener una triple frecuencia semanal, una más que en la anterior temporada. Sin embargo, la aerolínea ha acabado incrementando aún más esta oferta fijándola en cinco semanales (lunes, jueves, viernes, sábados y domingos).

Esta ruta estará en la programación de la terminal entre el 15 de junio y el 13 de septiembre, un periodo similar al del pasado verano. Eso sí, el número de operaciones casi se incrementará dado que pasarán a tener 140, a tenor de la oferta que actualmente comercializa, frente a las 50 que ha realizado en este 2025. Eso sí, a pesar de este notable incremento, esta conexión continuará lejos de los registros de prepandemia, donde se solían superar las 215 operaciones anuales dado que los vuelos estuvieron operativos durante toda la temporada alta (desde finales de marzo hasta finales de octubre).

En este 2025, los vuelos entre Bilbao y Jerez movieron a 7.811 pasajeros, un 2,7% más que el pasado año. Sin embargo, antes de la pandemia esta ruta llegó a mover a casi 30.000 viajeros anuales. Ahora bien, la media de ocupación de esta ruta es actualmente superior a la que tenía antes de pandemia —en este año ha tenido ocupación media de 156 pasajeros por operación, frente a los 133 que registró en 2019—.

Más oferta con Asturias

También aumentará la operatividad entre los aeropuertos de Asturias y Jerez de la mano de Volotea. Esta ruta volverá a la programación el 6 de febrero, aunque operará de manera regular a partir de la última semana de marzo hasta el 22 de octubre del año próximo. De este modo, y según las estimaciones realizadas por este periódico, para el año próximo ya se comercializan 136 operaciones, una docena más que en este 2025.

Según la programación que actualmente comercializa, en el mes de febrero habrá 14 vuelos entre el aeródromo asturiano y el jerezano (viernes y domingos). La conexión hará una pausa y se retomará a finales de marzo con otras dos conexiones semanales (lunes y jueves), que estará operativa hasta, al menos, el próximo 22 de octubre.

Esta es una de las rutas que actualmente están incentivadas económicamente por el Patronato Provincial de Turismo mediante un acuerdo de promoción turística que estará vigente hasta el invierno del año próximo, aunque con posibilidad de prórroga. Fue uno de los estrenos del pasado verano y ha funcionado con muy buenos números con casi 17.400 pasajeros —141 viajeros por operación—.

A la espera de Santander

Por el momento, Iberia no comercializa la tercera de las rutas habituales de Jerez con el norte de España, la de Santander, que es operada por Iberia a través de su franquiciada Air Nostrum. En veranos precedentes, estos vuelos han estado operativos durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre con un total de 26 operaciones.

Ahora bien, se da la circunstancia de que semanas atrás se inició un proceso de licitación por parte del Gobierno de Cantabria para incentivar económicamente esta ruta —el procedimiento continúa en el plazo de presentación de ofertas—. Así, se exige un mínimo de 26 frecuencias anuales en la ruta entre Santander y Jerez, las mismas que ha tenido en los cuatro últimos años y que ha movido en torno a unos 2.000 pasajeros al año, según estadísticas del gestor aeroportuario Aena.