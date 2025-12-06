Denuncian que el servicio de ayuda a domicilio de Jerez "podría estar facturando servicios que no presta"

La presidenta del PSOE de Jerez, Carmen Collado, ha mostrado el "firme apoyo del PSOE" a las reivindicaciones del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio, que ha denunciado públicamente "los continuos incumplimientos del gobierno de Pelayo y las dificultades que cada día sufren las trabajadoras y trabajadores para ofrecer el servicio de calidad que merecen los usuarios y usuarias de Jerez".

“Se está demostrando con absoluta claridad que el gobierno de Pelayo convierte los acuerdos en papel mojado, porque luego no los cumple. A Pelayo lo que le importa es la foto y el titular sobre la firma de acuerdos y convenios, pero cuando llega el momento de gobernar, los incumple de manera descarada", afirma Collado.

Collado insiste en que los acuerdos "no son un mero trámite de imagen. Los acuerdos están para cumplirlos, pero una vez más vemos que el gobierno de Pelayo no es de fiar. Por eso sus excusas y comunicados tienen nula credibilidad y no son más que una retahila de excusas. La realidad de lo que está pasando en Ayuda a Domicilio lo ha expresado con rotundidad el Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio, al que trasladamos todo nuestro apoyo y colaboración".

Collado ha mostrado "una gran preocupación ante la información que ha llegado al Grupo Municipal Socialista en los últimos días. Nos han trasladado datos muy graves que apuntan a que se estarían facturando servicios que no se están prestando. Si estas informaciones se confirmaran, estaríamos ante irregularidades de enorme gravedad sobre las que el gobierno de Pelayo estaría obligado a dar explicaciones".

La dirigente socialista ha advertido que, si el gobierno municipal no ofrece explicaciones de inmediato, "el Grupo Municipal Socialista exigirá la información completa sobre lo que está ocurriendo en el servicio". Collado también ha denunciado que hay usuarios, en su mayoría, grandes dependientes, que no están recibiendo el servicio que necesitan: "Estamos hablando de personas que no pueden prescindir ni un solo día del servicio de Ayuda a Domicilio. Es intolerable que se esté jugando con la calidad de vida y la salud de quienes más lo necesitan. El servicio de Ayuda a Domicilio se encuentra en un absoluto caos organizativo por la falta de la debida planificación, recursos y medios, tal y como viene denunciando el Comité de Empresa. No se puede gestionar un servicio tan esencial desde la improvisación y el incumplimiento".

Por todo ello, el PSOE de Jerez exige que el gobierno de Pelayo "convoque de manera inmediata un Consejo de Administración para dar explicaciones sobre las reivindicaciones trasladadas por los trabajadores y trabajadoras a través del Comité de Empresa y aclarar si la facturación del servicio se corresponde realmente con los servicios efectivamente prestados. La ciudadanía de Jerez y los profesionales del servicio merecen respeto, transparencia y seriedad. Y hoy, lamentablemente, no lo están recibiendo del gobierno de Pelayo".