Medio Ambiente tala 60 árboles de la especie acacia del Japón de la calle Santo Domingo

Este lunes han comenzado los trabajos para la sustitución del arbolado existente en la calle Santo Domingo por ejemplares de otras especies más adecuadas al entorno. Debido a las obras de reurbanización que se van a desarrollar en el primer tramo de la calle (tramo entre Plaza del Caballo y calle José Cádiz Salvatierra), el Servicio de Medio Ambiente va a proceder a la tala de 60 árboles de la especie acacia del Japón.

Según informan desde el Ayuntamiento, la decisión de la tala se ha tomado tras comprobar que el estado en el que se encuentran estos árboles aconseja su sustitución aprovechando estas obras de reurbanización, y mejorando así para el futuro el arbolamiento de este tramo de calle Santo Domingo.

El Ayuntamiento ha iniciado así los trabajos previos de las obras de reurbanización y reforma integral del acerado de la calle de Santo Domingo, que fueron adjudicadas a la empresa Obras y Excavaciones Manzano, S.L., por importe de 237.780 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto ha sido redactado por los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo y tienen como objeto la reforma completa de las infraestructuras urbanas de este entorno, donde existen tramos intransitables y con desperfectos que van a ser subsanados en su totalidad, mejorando así la accesibilidad, el tránsito peatonal y la seguridad vial, y dando respuesta a demandas reales de la ciudadanía.

En la actualidad, estas acacias "presentan numerosos defectos: ramas secas o con riesgo de desprendimiento, oquedades y cavidades internas en troncos y ramas principales, y numerosos ejemplares están secos/semisecos y con escaso vigor".

"Esta situación del arbolado evidencia un deterioro generalizado que compromete su estabilidad y que tiene diversos riesgos asociados (caída de ramas, afección a la seguridad pública, progresión de las patologías detectadas...). Hay que indicar que la mayor parte de los árboles son ya ejemplares maduros que se encuentran en su etapa de senectud", detallan desde el gobierno local.

Las obras de reurbanización contemplan el destoconado de los ejemplares talados y la apertura de nuevos alcorques en todo el tramo de la obra, en los que el Servicio de Medio Ambiente tiene programado realizar la plantación con nuevos ejemplares en la próxima campaña de plantación 2025/2026. Se elegirán diferentes especies de hoja caduca que se adecúen al entorno para cumplir correctamente sus funciones.

De forma más detallada, esta intervención incluye todas las obras necesarias para llevar a cabo la renovación integral del acerado calle de Santo Domingo en el tramo referido, que tiene una longitud de 250 metros lineales. Entre las obras previstas figuran la retirada del pavimento actual; la nivelación y compactación de la superficie mediante el extendido de subbase; la ejecución de una solera de hormigón, y la terminación del acerado con solería hidráulica. En los vados de entrada de vehículos a los garajes existentes se ha previsto la terminación con pavimento de adoquines prefabricados.

El proyecto se completa con la sustitución de luminarias por otras nuevas de tecnología LED para un mayor ahorro energético y conservando las columnas actuales de 4 metros de altura, así como la canalización subterránea de telefonía para proceder al soterramiento de una línea aérea que discurre en la acera colindante al IES Padre Luis Coloma. Finalmente, se llevará a cabo la reparación puntual de la alineación de los bordillos de granito.