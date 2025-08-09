Así describe un familiar de un paciente del Hospital de Jerez su ingreso: "Hay ratas y cucarachas por todos lados"

Desde hace semanas, los sindicatos y profesionales han puesto sobre la mesa la complicada situación que se vive a diario en el Hospital de Jerez, con falta de recursos, malas infraestructuras y muy poco personal. Un familiar de un paciente que ha estado ingresado en el centro hospitalario hace público cómo ha vivido estos días, describiendo un escenario que "avergüenza" y unos trabajadores que están "completamente abandonados".

"Los profesionales de este Hospital no pueden trabajar al 100% como se merecen. Hay mucho retraso, no hay camas, ni camillas, ni ropas, ni sillas suficientes. Las maquinas de vending están estropeadas, ni agua. Los goteros no ruedan, plantas cerradas, no hay personal suficiente para atender a tantos usuarios. Hay ratas y cucarachas por todos lados", señala el familiar.

La familia del paciente, que ha estado más de dos semanas ingresado, reclama que "los aparcamientos deberían ser públicos y no de pagos, allí no se va de fiesta. Además de que se necesitan más aparcamientos". "No he puesto hojas de reclamaciones porque he visto con mis propios ojos cómo los trabajadores se vuelcan cada uno de ellos dando lo mejor, con la mayor paciencia, empatía y simpatía que pueden. Hay mucha falta de cosas, así no se puede trabajar. Demasiado dan, para lo poco que tienen. Me da igual izquierda, derecha, que centro. Es indignante las condiciones y todo lo que he visto", añade.

Este mismo lunes CCOO alertaba de que para diez pacientes críticos solo hay dos Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la UCI del Hospital de Jerez. El sindicato lamenta que esta ratio "es absolutamente insostenible y vulnera todos los estándares de atención segura y digna". La situación "se agrava aún más cuando alguno de los pacientes debe ser trasladado para realizarse una prueba diagnóstica, como un TAC. En esos casos, una de las dos TCAE debe acompañarlo, quedando una sola técnico para atender al resto de los pacientes críticos (hasta nueve en total). Esta situación pone en riesgo la seguridad, la calidad asistencial y la vida de los pacientes que permanecen en la unidad sin el personal suficiente", señalan desde CCOO. El mismo sindicato alertaba semanas atrás de los problemas también en la infraestructura del agua.

UGT también ha puesto el foco en las deficiencias del Hospital, sobre todo en la falta de personal. UGT apunta que, aunque no existen problemas 'graves' en Urgencias, sí que hay conflictos en las plantas donde “los pacientes son muy demandantes y con una media de edad alta, como Medicina Interna. Hay mucho malestar, sobre todo estas plantas. Falta personal y los enfermos no son atendidos como deberían, y hay mucho estrés”, declaraba este lunes la delegada de UGT en el hospital, Patricia Marín.

Por su parte, el SAS ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad también estos días, asegurando que el plan de verano "se desarrolla según lo previsto, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento en la provincia". Respecto a la situación de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería en Jerez, el SAS destaca "que se están llevando a cabo contrataciones desde el viernes para cubrir las ausencias en esta categoría profesional". Y finalmente ha detallado que el Hospital se beneficiará de una inversión para reformas, que se centrarán en la reparación y conservación de la zona de Esterilización (planta -1 HG), además de las actuaciones de impermeabilización de cubiertas y actuación sobre almacén de equipamiento en UCI (planta 1HG) y la adecuación de la planta quirúrgica para lavados vesicales (planta 2 HG).