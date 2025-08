La UCI del Hospital de Jerez está en estado crítico: "Los profesionales están al límite y nuestros pacientes, en riesgo"

Para diez pacientes críticos solo hay dos Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la UCI del Hospital de Jerez. Es una de las denuncias de CCOO, desde donde lamentan que esta ratio "es absolutamente insostenible y vulnera todos los estándares de atención segura y digna".

"Las TCAE se ven desbordadas por la carga de trabajo, no disponen del tiempo ni de los medios suficientes para atender adecuadamente a los pacientes, y son las enfermeras quienes, de forma extraordinaria, se ven obligadas a asumir parte de sus funciones para evitar que el sistema colapse", añade el sindicato en un comunicado.

La situación "se agrava aún más cuando alguno de los pacientes debe ser trasladado para realizarse una prueba diagnóstica, como un TAC. En esos casos, una de las dos TCAE debe acompañarlo, quedando una sola técnico para atender al resto de los pacientes críticos (hasta nueve en total). Esta situación pone en riesgo la seguridad, la calidad asistencial y la vida de los pacientes que permanecen en la unidad sin el personal suficiente", alertan desde CCOO.

Esta situación no es exclusiva de la UCI. En la Unidad de Coronarias se repite el mismo patrón, según el sindicato. Aunque esta unidad debería estar dedicada exclusivamente a pacientes coronarios, "en cuanto se supera la capacidad de la UCI, los pacientes críticos entubados son trasladados allí, generando una situación aún más peligrosa. No es lo mismo atender a un paciente coronario que a un paciente de UCI, cuyas necesidades son mucho más complejas, urgentes y constantes".

"A esta peligrosa escasez de personal se suma la falta de infraestructuras dignas. La UCI del Hospital de Jerez carece aún de una sala adecuada para los familiares, quienes se ven obligados a esperar en condiciones indignas y sin un espacio que garantice un mínimo de privacidad o contención emocional en momentos tan delicados", detalla CCOO. "El estado general de la unidad es lamentable: material quirúrgico y médico acumulado en el pasillo de entrada, instalaciones obsoletas y precarias, y una organización totalmente desbordada que refleja el abandono por parte de la administración", añade.

Desde CCOO exigen "con urgencia una dotación de personal suficiente y adecuada, infraestructuras dignas y medios proporcionales a la responsabilidad vital que se gestiona en una UCI. No estamos pidiendo lujos. Estamos exigiendo lo mínimo indispensable para garantizar la seguridad, el cuidado y la dignidad de los pacientes y sus familias. Jerez no se merece una unidad de Cuidados Intensivos en estas condiciones. Nuestros profesionales están al límite y nuestros pacientes, en riesgo. Lo que hoy denunciamos con firmeza no es una excepción puntual: es una negligencia estructural".