Descuentos de más de un 80% en la subasta de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en Jerez

Escrapalia ha lanzado a subasta pública 11 nuevos activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis. Suelo urbanizable en Jerez de la Frontera, Zamora, León, Algete (Madrid), Avilés (Asturias), y no urbanizable en Albacete, Huelva y Yebes (Guadalajara).

El precio conjunto de salida se sitúa en 5,9 millones de euros, lo que supone un descuento del 82% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculado en más de 35,7 millones de euros.

Dos terrenos urbanizables en Jerez

En Jerez de la Frontera sale a subasta más de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable valorado en 23,3 millones de euros.

Por un lado, sale a pujas más de 80.000 metros cuadrados de suelo urbanizable de uso residencial. Tasado en 18 millones de euros, el precio de salida se sitúa en 360.000 euros, lo que supone un descuento del 84%. Las 4 fincas, ubicadas en el Área XI Cerro del Moro-Rancho Colores, disponen de una edificabilidad calculada es algo más de 245.000 metros cuadrados.

Zonas de Los Villares.

Por otro, sale a pujas más de 20.000 metros cuadrados de suelo urbanizable de uso residencial en el sector 'Villares II'. Tasado en 5,3 millones de euros, su precio inicial se sitúa en 1 millón de euros, lo que supone un 81% de descuento. Se trata de 2 cuotas indivisas (50%) de dos fincas, cuya edificabilidad calculada asciende a 66.500 metros cuadrados.

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 360.000 euros y 106.000 euros respectivamente. Cantidades que se devolverán, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. Las subastas permanecerán abiertas hasta el 3 de marzo y 19 de febrero.

Más de 140 activos subastados

Escrapalia ha sacado a subasta un total de 145 activos inmobiliarios subastados en diferentes localidades de España procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis desde que inicio el plan de subasta, en abril de 2024. En su mayoría suelo urbano y urbanizable, y valorado en el plan de liquidación en 290 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución y al no haber podido alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por Auto del Juzgado nº 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013. El 1 de septiembre de 2017 el juzgado notificó Auto de Liquidación de la Sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.