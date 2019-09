La sorpresa y la ilusión inundaron en la mañana de este pasado miércoles las vidas del empresario Rafael Pérez, la incansable luchadora contra el Parkinson Carmen Martín y del bodeguero Willy Pérez al recibir la llamada de la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, para comunicarles que habían sido designados para encarnar a los Reyes Magos en la tradicional cabalgata del día 5 de enero.

La junta de gobierno local aprueba los nombramientos de la representación de Sus Majestades, así como la designación de José Manuel García como Gran Visir, al ser el Hermano Mayor de la Hermandad del Cristo de la Expiración, una de las más señeras de la ciudad debido a la gran devoción que desprenden sus imágenes titulares -Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle Coronada- inspiran en la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento remarcaron que Rafael Pérez ha sido nombrado por su papel de gerente y fundador en la reconocida empresa Tubesan, distribuidora de material de fontanería, sanitarios y energía renovables que actúa en la provincia de Cádiz, Ceuta y Gibraltar desde el año 1988. “La llamada de Mamen fue una sorpresa total. Sinceramente llevo muchos años con esta ilusión, pero nunca lo había comentado”, cuenta Rafael en sus primeras declaraciones como Rey Mago. “Un empleado y mis hijos enviaron una carta al Ayuntamiento explicando la trayectoria de nuestra empresa durante 31 años, aguantando dos crisis incluso. Antes teníamos 60 empleados y llegamos a quedarnos con 16. Ahora somos 25”. Además, explica Rafael, a principios de año “vamos a trabajar también la electricidad, por lo que vamos a aumentar nuestra plantilla en 7 trabajadores más”. El aviso de la alcaldesa le dejó sin palabras. “Cuando recibí la llamada no me lo creía, hasta que no comenzaron a llamarme multitud de personas a raíz de la publicación en los medios (Más de 100 whatsapps en menos de una hora) no comencé a ser algo más consciente. Y aun así, aún no me lo creo”, afirma.

Por su parte, Carmen Martín ha sido designada por su trabajo destacado como presidenta de la asociación Parkinson Jerez. “La noticia la recibí la pasada mañana y cuando vi que me estaba llamando la alcaldesa creí que era por algún tema relacionado con la asociación, que precisamente ahora estamos buscando local. Me puse muy contenta y Mamen me preguntó si me lo tenía que pensar. Por supuesto le contesté en el mismo instante que no me tenía que pensar nada, para mí supone un regalo muy grande”, relata Carmen entre risas. “A todos se nos ha pasado por la cabeza ser alguna vez Rey Mago, pero siempre he pensado que había mucha gente por delante mía”. Carmen Martín tiene Parkinson y para ella supone una satisfacción que, gracias a este nombramiento, también pueda dar mayor visibilidad a la enfermedad”.

Con la designación de Willy Pérez se reconoce la labor de Bodegas Luis Pérez, dedicada a la elaboración de vinos tintos de autor en una región dominada por el cultivo de uva blanca, así como su afán por conseguir nuevos retos en el mundo vitivinícola. “La noticia la recibí tremendamente emocionado, porque cuando la alcaldesa me la transmitió se me vino a la cabeza la imagen de mi abuelo, que fue Rey Mago de la ciudad”, explica Willy. “Aunque había hablado miles de veces con mis amigos que la ilusión de mi vida era ser Rey Mago no me esperaba la noticia en este momento para nada”. Willy se ha sentido abrumado en los últimos tiempos con tantos premios recibidos, pero “si te digo la verdad, éste es el que más ilusión me hace. Que reconozcan con un premio tu trabajo te hace sentir muy bien, pero esto es algo que no tiene casi ninguna contraprestación, que todos los niños de Jerez te hagan sentir su cariño supone un éxtasis.

José Manuel, el nuevo Gran Visir, se enteró de la noticia por los compañeros de Cope, “ya que la nota del Ayuntamiento tardó 2 minutos más. Justo después me llamó la alcaldesa para informarme y, por supuesto, lo recibí con mucha ilusión. El trabajo realizado con la Ermita y con la Hermandad ha sido el principal motivo de este nombramiento”, afirma.

No se conocen personalmente entre ellos, pero “según me cuentan, serán compañeros de viaje de por vida, porque las emociones que vamos a vivir juntos serán muy intensas”, avanza Willy Pérez, que afirma “estar deseando que nos sentemos todos y comencemos a trazar el plan de trabajo. Serán unos meses muy movidos, pero esto es algo que sólo se vive una vez en la vida”. Rafael vaticina que “será un duro trabajo, pero no me importa, todo lo que sea no está pagado y la recompensa posterior es mucho más grande”. Carmen también es consciente de que hay trabajo por delante, pero tiene ganas de ponerle mucha ilusión a ello. “Me levanto cada día dando gracias y con la ilusión por bandera, este reconocimiento supone un premio al trabajo diario”.