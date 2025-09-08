Desvían a Madrid un vuelo entre Hamburgo y Jerez por una emergencia médica

Un avión de la aerolínea Condor, tras despegar del Aeropuerto de Jerez, en una imagen tomada a finales del pasado mes de agosto.

Un avión de la aerolínea Condor que cubre la ruta entre la ciudad alemana de Hamburgo y Jerez ha tenido que desviarse y aterrizar en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en la mañana de este lunes debido a una emergencia sanitaria.

La aeronave, un Airbus 321-211 despegó de Hamburgo en torno a las seis de la mañana y tenía previsto su aterrizaje en la pista jerezana a las nueve y veinte minutos. Sin embargo, en torno a las ocho y media de la mañana, cuando volaba sobre la provincia de Guadalajara inició su aproximación hacia el aeropuerto madrileño donde aterrizó sobre las nueve menos diez de la mañana.

El motivo de este desvío ha sido por una emergencia de carácter médico, según los datos recopilados por este periódico, aunque noi han trascendido más detalles hasta el momento.

Ahora bien, el avión ha podido retomar la ruta en dirección a Jerez pasadas las once y cuarto de la mañana y tenían previsto aterrizar en la terminal a mediodía. Esta incidencia ha provocado que vaya con retraso el vuelo de regreso entre Jerez y Hamburgo, que debe hacerse con el mismo avión.

Esta es una de las cuatro rutas que esta aerolínea opera con Jerez. Así, cuenta también con vuelos desde Düsseldorf, Fráncfort y Leipzig durante la temporada veraniega.