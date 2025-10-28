Detenida la trabajadora de la guardería La Granja de Jerez por presunto delito de maltrato a menores

La Policía Nacional ha detenido este martes a una ex trabajadora de la Escuela Infantil La Granja por presunto delito de maltrato infantil. La docente, que había sido despedida el pasado viernes tras conocerse los hechos, se encuentra en dependencias de la Comisaría de Jerez y pasará a disposición judicial probablemente este miércoles.

La ex empleada fue grabada por unas cámaras puestas por la dirección de la guardería ante las sospechas de actitudes irregulares con los menores. Al revisar los vídeos se comprobó que la trabajadora se comportó de forma "muy brusca" con cuatro niños de unos 2 años de edad en diferentes momentos. Las familias de los menores fueron citadas por la Policía para mostrarles las imágenes.

Los padres de uno de los niños pudieron ver lo siguiente: "En el caso de mi niño se ve que él está comiendo en la silla, con su babero, y parece como si se estuviera resbalando mientras llora, no sé si porque no quiere comer más o porque se está cayendo. Ella está enfrente dando de comer a otro chiquillo y se ve cómo se le acerca con la cara de mala leche, lo sienta muy bruscamente y al irse le da antes un guantazo, le da un toque en la cara que hasta menea la cabeza del niño. El niño no llora porque ya estaba llorando de antes".