Detenido tras protagonizar altercados en las urgencias del Hospital de Jerez

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a un hombre de 47 como presunto responsable los delitos de atentado contra funcionario público, atentado contra agente de la autoridad y amenazas, tras causar altercados de gravedad en la zona de urgencias del Hospital de Jerez que provocaron importantes incidencias en esta zona del centro hospitalaria.

Los hechos ocurrieron sobre las dos menos cuarto de la madrugada cuando la Policía Nacional recibió el aviso de que un individuo muy alterado se encontraba amenazando al personal médico y sanitario que a esa hora prestaba servicio en el área de urgencias del Hospital. La agresividad que manifestaba el varón obligó en un primer momento a la intervención de los profesionales del equipo de seguridad privada del propio hospital para garantizar la seguridad e integridad del personal y de los pacientes y familiares que a esa hora se encontraban en la zona hospitalaria.

El individuo se había presentado minutos antes con un alto grado de agitación y con heridas y hematomas visibles en rostro y brazos. Antes de poder ser atendido comenzó a amenazar de gravedad a los que estaban en las inmediaciones de la puerta de acceso, increpando e insultando al personal sanitario, vigilantes de seguridad, pacientes y demás usuarios del centro hospitalario.

Según relata la Policía Nacional, la gravedad de la situación, obligó a la presencia de los agentes de la Policía Nacional, contra los que el varón centró su violencia con insultos, amenazas directas y acometimiento físico, que conllevaron que los policías tuvieran que reducirlo y proceder a su detención para recuperar el normal funcionamiento de los servicios del Hospital Universitario.

Una vez detenido, el individuo continuó su actitud violenta pero pudo ser asistido de sus lesiones, que ahora se investigan si fueron fruto de un altercado previo. Tras ser atendido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez donde ingresó en calabozos hasta que pasó a disposición de la autoridad judicial.