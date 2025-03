Dos detenidos por las carreras ilegales de motos y ataques a la Policía en la avenida Blas Infante de Jerez

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha levantado diez actas por las carreras ilegales de motos y ataques a la Policía en la avenida Blas Infante de Jerez. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha informado que "son circunstancias que se repiten. Son desórdenes públicos y evidentemente hay que intervenir ante ellos porque ha habido incluso vehículos policiales apedreados".

"Se ha intervenido, hay dos detenidos y por supuesto se seguirá investigando e interviniendo cuanto sea necesario. Esto no les va a salir gratis y por supuesto será perseguido", ha declarado Flores. Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional "que está asumiendo el liderazgo con relación a esta situación y la Policía Local está para colaborar en todo lo que sea necesario. Condenamos este tipo de acciones, no se puede ni se deben permitir este tipo de acciones. No sólo es un problema de desorden público, sino que incluso ha habido personas detenidas".

La alcaldesa ha avanzado que se van a tomar las medidas que sean necesarias para frenar y erradicar este problema en la zona sur. "Ya se ha modificado todo el alumbrado para dar mucha más luz a la zona, hay cámaras que hemos colocado en la avenida para controlar la movilidad en Blas Infante. Estamos hablando también con los vecinos para que ellos se conciencien, nos apoyen y nos ayuden para aislar a todas las personas que cometen estos delitos", ha añadido García-Pelayo.

El gobierno local ha ofrecido las imágenes de las cámaras de Tráfico a la Policía Nacional para ayudar en la identificación de los delincuentes y los vehículos. "Quiero que quede claro que por parte de la Policía Local y desde el área de Seguridad del Ayuntamiento, y siempre dentro de nuestras competencias, estamos dispuestos a colaborar en todo lo necesario y lo que nos soliciten. Con las detenciones se está lanzando un mensaje muy claro de que quien lo hace mal, se le detiene", ha subrayado la alcaldesa.