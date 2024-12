La DGT hará controles de alcohol y drogas del 16 al 22 de diciembre

La Dirección General de Tráfico ha informado este viernes día 13 que realizará desde el próximo lunes 16 al domingo 22 de diciembre una nueva campaña de control y concienciación sobre sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción al volante.

La DGT comunica que estos controles se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier vía del Estado.

Además tráfico invita a las policías locales de cada municipio de España a sumarse a la campaña para realizar la vigilancia "lo más próxima a las zonas de consumo y evitar una mayor exposición del riesgo".

Estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol.

El consumo de estas sustancias constituye uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tráfico, tal y como recoge la Memoria 2023 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y presentada hace tan solo unos días por la ministra de Justicia.

Por este motivo, con el objetivo de avanzar en la prevención de la siniestralidad en carretera, durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24%) de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Tolerancia cero contra el consumo de alcohol y drogas

Aunque la sociedad española está cada vez más concienciada sobre los riesgos que entraña el consumo de alcohol y/o drogas al volante, la realidad es que éste sigue estando presente en un gran número de siniestros de tráfico por lo que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles.

Desde la DGT se insiste una vez más en recordar que la única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado.

Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial el pasado mes de marzo.

Especialmente en esta época del año, en la que se unen vacaciones y fiestas patronales en las que el consumo de alcohol es algo habitual, es importante remarcar también la tolerancia cero con este tipo de conductas para impedir que personas que hayan bebido o hayan ingerido cualquier tipo de drogas se pongan al volante y, en cualquier caso, evitar siempre subirse a un vehículo en el que el conductor se encuentre en esas condiciones.