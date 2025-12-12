La DGT hará controles de alcohol y drogas del 15 al 21 de diciembre en cualquier carretera

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico durante un control de alcoholemia

La Dirección General de Tráfico ha anunciado este viernes que, del lunes 15 al domingo 21 de diciembre, realizará una nueva campaña de control de alcohol y drogas en cualquier carretera del Estado.

Estos controles de alcoholemia y estupefacientes forman parte de una nueva campaña concienciación sobre sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción de vehículos.

La DGT invita a las policías locales de todo el país, incluida la de Jerez de la Frontera, a sumarse a la campaña para realizar esta vigilancia lo más próxima a las zonas de consumo "y evitar una mayor exposición del riesgo", destaca en un comunicado.

Los controles se realizarán "a cualquier hora del día y en cualquier vía", avisan desde la Dirección General de Tráfico.

Casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por superar los límites de velocidad

Por otro lado, y con respecto a la campaña especial de vigilancia sobre 2,7 millones de furgonetas que circulan por las carreteras, un tipo de vehículo que representa el 7,6% del total del parque de vehículos, la DGT informó del resultado de los controles.

Entre el 24 y el 30 de noviembre, los agentes de la Agrupacion de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 120.922 furgonetas y comprobaron que 8.144 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico.

En esta edición de la campaña, la infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, los cuales son diferentes a los del resto de vehículos (90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales), razón por la que casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas (2.288) fueron denunciados.

Además, uno de los elementos que se controló debido a la importancia que el adecuado mantenimiento de los vehículos tiene a la hora de realizar desplazamientos seguros fue la Inspección Técnica de Vehículos.

En esta ocasión, 2.214 conductores (el 27,2% del total) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla. Además, 240 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 220 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

Además, es importante destacar otro dato preocupante detectado por los agentes en los controles preventivos establecidos con motivo de la intensificación de la vigilancia, y es el hecho de que 322 conductores dieron positivo: 90 a alcohol y 232 a otras drogas.